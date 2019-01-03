民進黨團4長幹部交接典禮 將嚴格監督市政及預算

2019年01月03日 14:46 中時 陳世宗

台中市議會民進黨團新任4長總召李天生（左二）等人，正式走馬上任！（陳世宗翻攝）

台中市議會民進黨團總召李天生等4長幹部3日舉行交接典理，連任總召的市議員李天生指出，民進黨團將追求府會和諧，不過「監督力量不會減少」會嚴格監督市府預算及施政，一切以市民福祉為優先。

第三屆台中市議會民進黨團新任幹部，由李天生繼續蟬連總召集人，副總召集人邱素貞、幹事長周永鴻、書記長黃守達。交接典禮與會有副議長顏莉敏及多位黨籍議員，市府首長及民進黨主席侯選人卓榮泰到場參加，盧秀燕市長因北上參加行政院會指派副市長陳子敬代表出席。

前行政院秘書長卓榮泰說，台中市雖然換黨執政，不過民進黨議員對市民的競選承諾不會改變；市府新任局處長應該延續過去好的政策，必要時也可更新檢討，民進黨議員將監督市府施政，並以服務市民為優先。期許未來府會和諧，順利推動市政，如果地方做好、中央就會省力很多。

副議長顏莉敏致詞說，希望未來議會議事運作順暢府會和諧，共同達成市民的期待；至於有關市府預算、市政業務，市府首長應該隨時向議員說清楚，並讓市民充分瞭解。副市長陳子敬指出，在議員們監督及鞭策下，市府團隊將會全力以赴，為市民打造福祉。

市議會民進黨團新、舊任4長交接，特致贈卸任黨團幹部紀念品，分別是總召李天生、副總召賴佳薇、幹事長江肇國、書記長鄭功進等。

(中時 )