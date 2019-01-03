來騙錢的嗎？黃士修驚爆離岸風機用10年幾成廢機

離岸風電暗藏太多魔鬼，黃士修說，只剩台灣政府還願意當盤子，不狠狠吸你一把還要吸誰。（圖／中時資料照）

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中時電子報
黃士修臉書全文（圖／翻攝黃士修FB）

離岸風電暗藏太多魔鬼，以核養綠公投發起人黃士修說，英國能源研究發現，離岸風機發電的容量因素10年後會降至15％，效率急衰；同時，外商急著簽2018年的費率，其實是打算以2階段費率賣電給台電，每度7.1元的費率可以賣10年，如果成功，台灣人將成為全球僅存的盤子。

黃士修在《關鍵時刻》說．一份英國能源智庫再生能源基金會的報告，分析了英國跟丹麥3千架風機，括陸上及海上風機的的表現，以丹麥離岸風機為例，全年有40％的時間在全力發電，但10年後會降到15％，黃士修解釋，離岸風機蓋下去，如果剛開始的效率是百分之百，則10年後效率急降至不到一半。遠比想像的還快！

不過，最惡劣的是2階段費率，黃士修也在自己的臉書PO文指出，趕著在2018年簽約，「因為這不是5.8元的事，而是7.1元的事」。2018年躉購費率每度5.8元，2019年每度5.1元，差0.7元，減價幅度才12％，外商不會在意，他們在意的是2018年的躉售費率有2種選擇。

一種就是大家所熟知的每度5.8元的費率，另一種是階梯式費率，前10年每度7.1元，後10年每度3.2元，所以外商的目的是選擇階梯式費率，前10年每度電賣7.1元，已經賺飽飽，後10年隨時可以拍拍屁股走人，反正，投資的錢也是跟台灣的銀行借來的。

黃士修說，「八國聯軍才不告訴你，離岸風機的容量因素在十年內衰減得非常快。十年賺飽了，隨時可以出脫股權，把風險留給國內銀行和投資人」、「歐洲各國早就學聰明了，陸續取消躉購補貼。攤開世界地圖，只剩台灣政府還願意當盤子，不狠狠吸你一把還要吸誰」。

(中時電子報)

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