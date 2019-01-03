政院修法簡化外國人與華僑投資程序 事前核准改採事後申報

2019年01月03日 15:07 中時 張理國

行政院會今天通過「外國人投資條例」及「華僑回國投資條例」修正草案，簡化外國人和華僑在台灣投資程序。修法後由現行「事前核准制」改為「原則事後報備、例外事前核准」，將可提升外國人在台灣投資的便利性、透明性和可預測性。

經濟部投審會執行秘書張銘斌說，這次「外國人投資條例」及「華僑回國投資條例」修正草案的重點，包括簡化審查程序；強化外資審查制度的透明度及可預測性；強化管理措施。「外國人投資條例」從民國43年訂定以來，不論金額大小都是要事前核准，這次改為「原則事後報備、例外事前核准」，預估未來85%案件都可改採申報制。以過去平均每年3500件估計，未來約有3000件可改申報制。

經濟部表示，只有4種型態會維持事前核准，包括依投資行為、投資型態區分之一定金額或持股比例以上案件、投資限制投資的項目、投資人為外國政府或特定地區投資人等案件，其餘都可採事後申報；大幅簡化外國人或華僑來台灣投資的程序。

經濟部次長王美花表示，所謂一定金額的，早期門檻為100萬美金，但後續仍會跟中央銀行等機關協商，以子法訂定；至於陸資的部分，則回歸兩岸人民關係條例審理；張銘斌補充說，現行規定，即使陸資比率低於3成，若經判斷陸資對公司有「控制能力」，仍會管制。

經濟部表示，在強化外資審查制度透明度與可預測性方面，未來投資人申請案件文件不齊備者，主管機關須於5日內通知補正，受理後1個月內做出准駁，如涉及其他目的事業主管機關者，則須於2個月內做出准駁；經濟部也會針對投資案的准駁或限制投資的條件，發布明確規定。王美花表示，這次修法對時間壓縮非常嚴格，效率鐵定會提高很多，各部會也有表達困難，但條文寫了非常明確的時間點，應該會有很大幅度的改變。

此外，修法也強化管理措施，增訂主管機關的事後管理權限，罰則也更為多樣。由原先撤銷投資或取消結匯權的處分，修正為違反證券投資得處24萬至480萬元罰鍰，並得停止投資證券1年或註銷登記；違反股權投資應申請未申請處12萬至60萬元之罰鍰、應申報未申報處6萬至30萬元之罰鍰，並得命其改正、停止股東權利停止或撤回投資等態樣。

(中時 )