三峽河泡沫汙染 環保局逮獲非法土石場

2019年01月03日 14:55 中時 葉德正

環保局於去年12月底接獲報案，指出三峽河柑城橋下有大量泡沫流出，稽查人員立即追查至樹林區田尾街一處土石方堆置區，經採集場內外水質判定呈強酸性且有明顯重金屬反應，現場有一名挖土機駕駛發現稽查人員後馬上棄車逃跑，環保局研判為非法棄置廢液案件，屬於重大環保犯罪，已啟動檢警環共同打擊環保犯罪機制，全力追查犯罪嫌疑人。

環保局說明，稽查員人員接獲通報後迅速趕往現場，發現三峽河柑城橋下確實有大量白色泡沫漂浮於河面，經一路循線追查，確認是高速公路橋旁的排水路流出，現場採集水樣量測pH值為1.59，初步檢測重金屬亦超出可檢出範圍，屬於高濃度強酸重金屬廢水。

環保局說，稽查同仁不放棄查找汙染源，兵分兩路清查可疑廠房及錯落的水路後，鎖定一土石方堆置場涉嫌重大，隔天天亮再次發動稽查，果然發現該土石方堆置場內有挖土機在作業，挖土機駕駛發現稽查人員後即棄車逃逸。稽查人員後續在警方協助下進行現場搜索調查，查獲場內遺留大量的廢液桶，地面亦留存有與場外相同的廢液，因此研判為土石方堆置場中之廢液流出汙染三峽河。

環保局表示，本案涉及違反廢清法屬於可處5年以下徒刑、得併科1500萬以下罰金的重大環保犯罪。

環保局補充說明，近年來接獲許多三峽及柑園地區水汙染陳情案件，除將此區域列入新北市水汙染打擊熱區加強稽查之外，更將針對該區域已知廢水產生源強化其水汙染防治設施的管理，以確保正常運作。

(中時 )