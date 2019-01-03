16人東部外海漂流一天一夜 貨輪今深夜返花蓮港

2019年01月03日 15:20 中時 許家寧

花蓮港派出「萬榮號」拖船前往救援，今日凌晨完成拖帶作業，預計深夜10時返回花蓮港。（許家寧翻攝）

通智號貨輪海上漂流一晚，船上16人員均平安。（許家寧翻攝）

中鋼公司貨輪「通智」號驚傳海上意外！9日前滿載9000噸鋼品由高雄港出發前往日本途中，2日傍晚在台東長濱外海發生舵角故障，船上16人在海上漂流一天一夜，花蓮港派出「萬榮號」拖船前往救援，今日凌晨完成拖帶作業，預計深夜10時返回花蓮港。

隸屬中鋼通運公司，總噸位9193噸巴拿馬籍貨輪「通智」（CSE WISDOM EXPRESS）號，去年12月26日載運約9000噸鋼品由高雄港出發前往日本，昨日下午4時行經東部外海北緯23度33分42秒，東經121度34分54秒時，舵角紀錄器故障，造成操縱失靈。

船長急向交通部航港局通報，船隻在距花蓮港約25海浬處漂流，並未失去動力，船上人員共16名，包含11名台籍、5名大陸籍船員，人員均安，花蓮第六海巡隊考量海象惡劣，隨即從花蓮港更換噸級數較大的海上巡防艇火速趕往現場戒護。

船齡5年的通智號，船長121公尺、船寬19.6公尺，船上重油299.5噸、柴油21.8噸，昨晚11時20分拖船「萬榮號」抵達現場，今天凌晨1時35分完成拖帶作業出發返港，提醒過往船隻注意航行安全，預計晚間10時返回花蓮港1號碼頭。

第六海巡隊長賀華傑表示，本次接獲報案後，快速展開救援行動，發揮最大的救援能量，維護人民生命安全，同時也呼籲東北季風期間，海象十分不穩，海上作業船隻應隨時注意當前海象及船體最新狀況，以維自身安全。

(中時 )