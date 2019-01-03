16人東部外海漂流一天一夜 貨輪今深夜返花蓮港

中鋼貨輪通智號花蓮發生故障，海巡署派出海上巡防艇火速赴外海救援。（許家寧翻攝）

友善列印
中時
花蓮港派出「萬榮號」拖船前往救援，今日凌晨完成拖帶作業，預計深夜10時返回花蓮港。（許家寧翻攝）
通智號貨輪海上漂流一晚，船上16人員均平安。（許家寧翻攝）

中鋼公司貨輪「通智」號驚傳海上意外！9日前滿載9000噸鋼品由高雄港出發前往日本途中，2日傍晚在台東長濱外海發生舵角故障，船上16人在海上漂流一天一夜，花蓮港派出「萬榮號」拖船前往救援，今日凌晨完成拖帶作業，預計深夜10時返回花蓮港。

隸屬中鋼通運公司，總噸位9193噸巴拿馬籍貨輪「通智」（CSE WISDOM EXPRESS）號，去年12月26日載運約9000噸鋼品由高雄港出發前往日本，昨日下午4時行經東部外海北緯23度33分42秒，東經121度34分54秒時，舵角紀錄器故障，造成操縱失靈。

船長急向交通部航港局通報，船隻在距花蓮港約25海浬處漂流，並未失去動力，船上人員共16名，包含11名台籍、5名大陸籍船員，人員均安，花蓮第六海巡隊考量海象惡劣，隨即從花蓮港更換噸級數較大的海上巡防艇火速趕往現場戒護。

船齡5年的通智號，船長121公尺、船寬19.6公尺，船上重油299.5噸、柴油21.8噸，昨晚11時20分拖船「萬榮號」抵達現場，今天凌晨1時35分完成拖帶作業出發返港，提醒過往船隻注意航行安全，預計晚間10時返回花蓮港1號碼頭。

第六海巡隊長賀華傑表示，本次接獲報案後，快速展開救援行動，發揮最大的救援能量，維護人民生命安全，同時也呼籲東北季風期間，海象十分不穩，海上作業船隻應隨時注意當前海象及船體最新狀況，以維自身安全。

(中時 )

影》大潤發驚魂! 婦購物停車遇搶… 跨年醉醺醺連撞10車 嚇醒石化了!

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。