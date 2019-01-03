獨》觀光局今檢討脫團案 未來擬要求組團社繳保證金

2019年01月03日 14:54 中時 李宜秦

上周發生史上最大宗脫團案件，今（3）日外交部、移民署、觀光局召集業者與相關公會至立院檢討該案。旅行公會指出，現行遣散費用由逃逸人自付，但本人無法支付時就須由旅行社承擔，易使旅行社不堪負荷，未來擬要求組團社支付保證金備用，另外1月中至2月底透過觀宏來台的越南團客約6、7萬人，外交部將取消觀宏電子簽證，要求業者以紙本申請簽證。

東森旅行社上周陸續接待5團、153人的越南旅行團，然而最後卻整團逃逸，僅剩1人，為此東森有保證責任，必須負擔逃逸152人的遣散費用，約1、200萬，東森因此向立委許毓仁、黃昭順提出陳情。

許毓仁、黃昭順今日協同外交部、移民署、觀光局等，召集相關業者與公會至立法院檢討該案。旅行公會全國聯合會東南亞召集人康維民表示，負擔逃逸人的遣散費用對旅行社而言過於沈重，未來擬要求當地組團社先繳交一筆保證金，在逃逸人無法支付自身的遣散費時，先以該筆保證金給付。

康維民舉例，組團社先繳納5萬美金，若旅客不幸逃逸，相關支出費用就以保證金支付，而如果旅客順利遊台、返國完畢，該筆保證金可退回或繼續沿用，下次該組團社再次帶團就不需另外繳納。

康維民指出，目前越南已不適用觀宏專案，但1月中至2月底也是越南的連續假期，約已有6到7萬的越南旅客申請觀宏專案，對此外交部將先取消這些旅客的觀宏電子簽證，要求業者改以紙本申請簽證，只要備齊相關資料，可在一周內核定完畢。

康維民說，日本對越南也是有條件簽證，同樣要求組團社須繳保證金。台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，多數逃逸的旅客在台都有親友，導致相關單位很難找到行蹤，因此更顯組團社繳納保證金的重要性。許高慶說，明日會再次針對整個觀宏專案開會通盤討論，包括釐清組團社的保證責任與國內接地社的查證責任等。

(中時 )