四老密謀逼宮 「廣告還未登 總統府就知道了」

2019年01月03日 15:11 中時 曾薏蘋

總統府資政吳澧培、前總統府資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、前中研院院長李遠哲4人，今天在平面媒體發公開信，請總統蔡英文放棄連任，交出行政權並退居二線。吳澧培表示，此事已經醞釀兩個禮拜，就是「恭請總統不要再參選了！」

這次開第一槍，是否對於下屆總統大選人選有任何盤算？吳澧培說，「我們談好了，不牽涉民進黨要推的總統人選，我們相信台灣人的智慧，應該有能力、智慧選出好的領導人」，若是好的人選，他們當然支持，現階段，他不會說誰好，誰要出來選都是好事，「小英若再出來，我們就不會投給她了」；目前就是「恭請總統不要再參選了！」為台灣、為她自己、為民進黨。

吳澧培今接受「中國時報」訪問時指出，他們確定要發公開信大概在兩週前，他們的憂心不是一朝一夕，但中國現在那麼囂張，又有新的方法滲透台灣，民進黨這次選輸，有十幾個縣市都是九二共識的支持者，台灣主權真的保得住？「若2020大選再輸掉，中央、地方，全部都去了，全部淪陷」，大家有很大憂慮，雖然不能保證下次總統候選人不是蔡英文民進黨就會贏，「但是至少蔡的話，贏的機率接近零」。

吳說，在這種認知下，他就先開口「不然，就請她麥選？」彭明敏也認同，後來找了李遠哲，「李也同意，也同意蔡英文這個人，確實都沒反省，大家都有同樣想法」。

吳澧培說，廣告還未登，總統府就知道了；「我不是什麼獨派，我們幾個人，都是八十歲以上、都為台灣犧牲過，一輩子理念沒改變、我們都沒黨派，沒人是民進黨，我一輩子沒加入民進黨，且在我們在社會上有一定聲望，但沒有自我的企圖心，這是我們四個人的特色」。

吳說，後來他跟彭明敏認為，不要人多，也怕複雜，例如找民視董事長郭倍宏，傳出郭要選總統，怕模糊焦點；也沒找辜寬敏，是因為辜是黨員，且辜當年反對蔡英文選總統的原因是因為「蔡英文是穿裙子」，這點違背他們的理念。

吳表示，一開始是我跟彭明敏提起，我是他的學生，常常見面聊到對台灣憂心，具體決定大概在兩週前，才確定一定要做，才想說，要找什麼樣的人？所以就列了上述幾項基本原則，這是原來就規劃好，跟習近平昨天的發言無關。

他說，這過程很多人找他們說，「現在小英在這麼艱困的情況下，跟習近平『拚得要死』這樣落井下石怎麼可以？但我們認為這是不相干」，蔡英文硬起來是應該的，「我們是期待她，剩下一年多時間，回歸憲法賦予基本職責，下放行政權，我們不是要革命」，內政部份就讓閣揆去做，剩一年多，光處理國防、外交、兩岸問題，總統就焦頭爛額了。

他指出，總統在元旦及回應習近平的談話，是說的不錯，但是「不要光說不練」，「說那麼好聽，三個保護你要怎麼保護？你掌控立法院，連一個法律都訂不出來？」

吳澧培強調，蔡英文說，她不選，民進黨會分裂，但是他認為，現在民進黨已經幾近分裂狀況，大家都人心惶惶，總統那一個位子若是移走，自然會產生新的領導人出來，共主就會出來，反而可以團結，「蔡英文在那裡，大家又對她有疑慮，反而不能團結」，這次要選立委那些人，大家都「剉勒等」，大家都不想跟蔡英文搭在一起，這次補選要選得好，他也認為，沒那麼容易，且在蔡英文的領導下，要恢復元氣更難。

至於府透過什麼管道勸你們？外交部長吳釗燮有嗎？吳澧培說，「吳釗燮，不可能拉，沒在互動」；不過府有透過來關心。

(中時 )