回應「習五條」 國民黨聲明：「一國兩制」現階段難獲台灣多數民意支持

2019年01月03日 15:05 旺報 潘維庭

大陸領導人習近平2日上午提出對台「習五條」後，國民黨時隔一日，在3日下午於官網特別以「中國國民黨聲明」提出六點聲明，回應如下：

針對中國大陸習近平總書記發表「告台灣同胞書」40週年紀念談話，以及蔡總統的回應，中國國民黨聲明如下︰

一、依照中華民國憲法的規定，中華民國是一個主權獨立的國家，本黨堅決反對台獨，這是本黨一貫且堅定的立場，絕不動搖。

二、1992年11月兩岸海基、海協兩會在雙方政府各自授權下，歷經協商及函電達成「九二共識」，亦即「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表達」，顯示兩岸關係求同存異的性質，既符合客觀事實，也符合雙方規定，更能暫時擱置分歧，此即本黨吳主席一再重申「一中各表」的「九二共識」。

三、習近平總書記所提的「一國兩制的台灣方案」並非「九二共識」的內涵，目前兩岸處於「分治」的狀態，現階段「一國兩制」恐難獲得台灣多數民意的支持。我們期待兩岸能從事制度的競爭，以最佳的福國利民制度，增進兩岸人民福祉。

四、民進黨執政兩年多以來，兩岸關係陷入停滯與困頓的狀態，兩岸海基、海協兩會制度化協商交流服務平台停止運作，導致許多兩岸共通的民生經濟問題無法獲得有效解決。

五、本黨自2005年以來即定期舉行兩岸交流及協商，透過此制度化的安排，解決兩岸之間許多問題。

六、兩岸關係的交流與發展必須繼續和平向前行，民眾期盼雙方繼續擴大深化交流。本黨與立法院黨團及地方首長亦皆熱切期盼雙方能為兩岸的和平穩定發展共同努力，創造互惠雙贏的局面。

(旺報 )