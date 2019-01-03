跨年醉醺醺連撞10車 嚇醒石化了!

37歲賴姓男子跨年後酒駕連撞3輛汽車及7輛機車。（葉書宏翻攝）

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37歲賴姓男子跨年後酒駕連撞3輛汽車及7輛機車。（葉書宏翻攝）
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37歲賴姓男子跨年後酒駕連撞3輛汽車及7輛機車。（葉書宏翻攝）

37歲賴姓男子與友人飲酒跨年後，元旦清晨1時許駕駛自小客車行經新北市板橋區四川路，疑因不勝酒力逆向追撞3輛汽車及7輛機車，所幸未有人員傷亡，賴男事發後待站在一旁否認肇事，警方一路回溯調閱他上車地點監視器，祭出鑑識採證車內跡證，抽絲剝繭下，終於讓他坦承犯案。

警方調查，賴男去年底31日晚間前往板城路找朋友喝酒跨年，飲酒後還堅持開車到土城青雲路繼續續攤，又喝了高粱及啤酒，隨後，再度發動引擎轉往板橋續攤。

賴男開車行經板橋四川路二段245巷60號旁，因為不勝酒力，整輛車逆向衝撞停放路旁的汽機車，一共撞擊3輛汽車及7輛機車，現場機車東倒西歪，機車殘骸支離破碎掉滿地，幸好當時沒有路人經過，才沒造成更大傷害。

肇事後賴男下車呆立路旁，員警到場後他否認車子是他開的，還說不知道誰開的，也不知道自己為何出現在現場，講話顛三倒四，由於現場並沒有監視器拍攝到衝撞瞬間，也沒目擊者看到他下車。

警方為了證明賴男就是肇事駕駛，員警不放棄，一路往回調閱到他從土城青雲路上車的影像，偵查隊鑑識人員也採證駕駛座跡證，雙重佐證下，賴男終於坦承車輛就是他開的，酒測值0.72毫克，依公共危險罪嫌送辦。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

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