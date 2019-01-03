影》這7種食品少碰！江守山爆：一堆人吃到洗腎

這7種食品少碰！江守山爆：一堆人吃到洗腎。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導
台洗腎率居全球之冠 新療法延緩惡化│中視新聞

許多食品添加物被醫學界認定會影響人體健康，腎臟科名醫江守山更直指，即使是合法添加物也一樣不安全，除了香腸、火腿等煙燻食品要少碰之外，包含麵條、米粉、豆腐、豆干、番薯粉、醬油等眾多加工過的食品，若是加了黑心添加物，都有可能危害人體，一堆人因為這樣吃到洗腎。

根據《每日健康》報導，江守山在「新自然主義」一書中列出7種對健康有疑慮的添加物，呼籲大家少碰：

1. 去水醋酸鈉：是乳酪、人造奶油中常見的防腐劑，有可能導致畸胎。

2. BHA、BHT：常用於速食麵、口香糖、奶油中的抗氧化劑，有研究顯示恐有致癌性。

3. 糖精、甜精、阿斯巴甜等人工甘味劑：經動物試驗顯示，糖精、甜精會導致膀胱癌，常見於蜜餞、瓜子、醃製醬菜；阿斯巴甜可能引起眩暈、頭痛、癲癇等副作用，常用於口香糖及代糖糖包。

4. 亞硝酸鹽：常用於香腸、火腿、臘肉、培根中的保色劑，與食品中的胺結合後會產生致癌物亞硝酸胺鹽。

5. 亞硫酸鹽：蜜餞、脫水水果、金針中常用的漂白劑，可能引起蕁麻疹、氣喘、腹瀉、嘔吐等症狀。

6. 黃色四號人工合成色素：常見於餅乾、糖果、油麵、醃黃蘿蔔中，是石油工業產物合成，有害物質混入的機率較高，有致癌隱憂。

7. 過氧化氫：有不肖業者會加在豆腐、豆干、素雞、麵腸、魚漿中，是用來漂白去除異味的殺菌劑，會刺激腸胃黏膜，吃多可能引起頭痛、嘔吐，已被規定食物中不得殘留。

江守山呼籲少碰加工食品，盡量吃看得到原形和原味的食物，可降低吃下過多食品添加物的風險；同時少吃外食，盡量在家煮，為自己的健康把關，較能預防毒從口入。

(中時電子報)

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