大老籲小英棄連任 蔡適應：總統應聽前輩話

針對綠營4大老要求蔡英文總統放棄連任，立委蔡適應也表示，總統應把前輩的話聽進去，以不追求連任的心態來追求大破大立。（張穎齊攝）

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中時

總統府資政吳澧培和總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲等綠營4大老，今（3）日在報紙刊登「致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任」，提出要求蔡英文總統放棄連任、交出行政權，並退居二線2大訴求。立委蔡適應也表示，總統應把前輩的話聽進去，以不追求連任的心態來追求大破大立。

蔡適應今日在基隆出席創世基金會活動受訪指出，去年11月24日民進黨地方選舉大敗，代表綠營執政無法獲得民眾支持，黨內對此呼籲蔡總統應必須徹底改變，並希望蔡「以不追求連任的心態，來追求大破大立！」

「如果她不能放下一切，2020就不能獲得人民支持！」蔡適應說，4位大老講的重點就是這樣，過去大家常常認為，蔡總統都在總統府，沒有實際參與政治改革，但近期發現總統確實有些改變，例如開始迴廊談話，針對許多議題都會親上火線，已經願意站出來自己做。

蔡適應表示，蔡總統也很期待整個行政團隊在推動公共政策能夠徹底改變，只有這樣才能夠有2020，且必須做出重大改革，讓人民覺得她有了大改變，這是很多人呼籲的重點以及大老們的期盼，「希望小英能把前輩的話聽進去，做大破大立的改革！」

此外，針對大陸國家主席習近平昨（2）日出席大陸「告台灣同胞書」40週年紀念大會，宣稱「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式。蔡適應認為，這像是中央對地方的心態，且通篇未強調對等和尊嚴，習指的是中華人民共和國之下的台灣特區政府，把中華民國抹煞掉，呼籲大陸應大開大合，有包容的心態，對兩岸才有幫助。

(中時 )

回應「習五條」 國民黨聲明：「… 籲小英勿選2020 吳澧培辭資政：…

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