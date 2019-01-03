九孔吃不了苦30年沒演舞台劇 為報恩歸隊《悶鍋》

2019年01月03日 15:29 中時 蕭雅玲

郭子乾（左）與九孔為《悶鍋》演出進行彩排。（圖片提供：量子娛樂）

中天新聞 等了5年「大悶鍋」回歸模仿延禧搞笑互尬

九孔為了舞台劇《悶鍋大任務》演出，特地於12月初就向大陸電影、節目劇組告假，投入團隊的彩排，期間為了好哥兒們任賢齊在合肥演唱會，還特地飛回大陸一天，他表示，當初知道《悶鍋》要重現舞台劇，特地把在大陸所有的工作往前挪，「郭子乾（郭哥）為了舞台劇持續不斷奉獻了30年，真的很難得！」所以再忙都要回來。

九孔表示，當初是郭哥帶他到屏風表演班演舞台劇，「郭哥對我這麼好，偉忠哥願意收留我一個退學生，但我演了兩個舞台劇，因為受不了苦，所以就逃跑了！」加上當年家境比較窮，又要養家照顧生病的爸爸，為了賺錢逼得他離開熱愛的舞台劇，也因此再也沒演過舞台劇。

而這次在郭哥與王偉忠的號召下，回來參與演出，他也說：「舞台劇團隊經營很辛苦，不能談錢，既然答應就必須把它做好！」因在工作滿檔的情況下，這幾個月也只能把工作往前擠，與任賢齊一起主持旅遊節目《秘境指南》，就是為了配合他的時間，才提前到新疆、昆明與香格里拉錄影，對此他幽默說：「以前都是我配合任賢齊時間，現在很不好意思是他來配合我時間，很抱歉！」

九孔演藝重心這幾年都在大陸發展，2015年他參與電影《落跑吧愛情》演出，片中大跳蚊子舞，讓他人氣再度翻升，2018年在大陸演電影《西虹市首富》票房就破26億人民幣（約百億台幣），更感慨「大環境關係，在台灣拍電影導演是要賣房子！」

(中時 )