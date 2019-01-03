籲小英勿選2020 吳澧培辭資政：我只有陽謀沒陰謀

2019年01月03日 15:17 中時 曾薏蘋

總統府前資政彭明敏、總統府資政吳澧培、長老教會高俊明牧師與中研院前院長李遠哲發表公開信，呼籲總統蔡英文不要競選連任；吳澧培今表示，「今天開始，我要憑我的良知、良心，說我應該說的話」；有人認為是在「逼宮」；他說，「我只有陽謀沒有陰謀」。吳澧培指出，之前他先用傳真，跟蔡英文總統辭總統府資政，但是總統透過幕僚四次來電慰留，27日兩人在官邸見面；總統並未答應，還說「不准」，他則回說，「那隨妳便，不准是妳不准，我是辭了」。

吳說，因為他不願意讓人有陰謀，他要辭的原因就是要說良心話，「不想再當妳的資政，在外面還講妳壞話」，所以當時他傳真給總統辭資政只有簡單幾個字，「本人吳澧培，立刻辭去資政，專此奉告」就這麼幾個字，「我不是『請辭』，我是『奉告』」，總統不買帳，他還說，「妳怎麼想隨妳便，今天開始，我要憑我的良知、良心，說我應該說的話」；那時他們已經在考量，準備做這件事。「我只有陽謀沒有陰謀」。

吳澧培說，他跟總統幕僚說，「我辭就辭了，這些以前都說過，又不是沒說過」，但幕僚懇求說，總統一直拜託，可否看總統面子？所以27日他就去官邸，一進官邸他就跟總統說，「基於對總統職位的尊重，妳叫我來，我最後還是來了，妳不要留我，我已經辭定了，最後要走時，總統還說，「我算你沒有辭啦」，兩人大概談了一個多小時。

吳澧培說，一開始本來他不想再多講，但是總統一直講，說現在很艱難，有時怎樣怎樣，他就吐槽，一吐槽總統就解釋，兩人這樣來來去去，幾乎談的內容都是對蔡執政所處理的管案、年改、司改、轉型正義、婦聯會等事的意見，「總統大概已經見過很多人，大家可能跟她說的事情都一樣，總統大概也很習慣的自然回應」；吳澧培搖頭說，「是啊，很難救了（蔡英文選情）」，「我想我的判斷是對的，她不能選了。有人勸我，你不要太兇，她（總統）會承受不住」。

(中時 )