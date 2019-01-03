賴清德若辭閣揆 吳澧培：將來路比較寬

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總統府前資政彭明敏、總統府資政吳澧培、長老教會高俊明牧師與中研院前院長李遠哲發表公開信，呼籲總統蔡英文不要競選連任；對於閣揆賴清德是否應辭職？吳澧培表示，辭也好，將來路比較寬。

吳澧培受訪指出，賴清德已經說他要辭職，賴清德若不辭職，就言而無信，一定會辭，「我認為，他辭職也好，這就表示他跟蔡英文這個政府明顯切割，將來路就比較寬，若賴有什麼想法，會比較自由」。

他說，若繼續當行政院長，只有兩條路，跟總統絕緣，不然就被拉去當副總統候選人，這對賴個人，不一定是最好的事，賴清德是聰明人，「有人說，他這幾天就會辭職」。

若閣揆換上蘇貞昌？吳澧培說，閣揆不好做了，剩下一年多，也要看蔡英文會賦予蘇貞昌多大權限，蘇是否有勇氣跟小英說，「若沒給我相當權限，那我就不接」。因為蘇也沒有必要，已經做過，且年紀那麼大了，「我猜蘇貞昌應該會跟蔡英文爭取這些權限」，但是看來，小英是放不下；以蘇貞昌的個性，大家都說他「很霸」，至少成績會好一點，內閣閣員比較會挫勒等。

黨主席選舉，他說，當權派力挺卓榮泰應該會贏，只是贏多少的問題，游盈隆是孤鳥，若游拿下三到四十％，這就很難看了，正常應該是25%對75%，因為現在有權力的縣市長，全支持卓榮泰，但有些賭爛票，不是欣賞游盈隆，而是對當權者不爽，就看賭爛票有多強。

(中時 )

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