政院通過加強犯罪被害人保護方案

2019年01月03日 15:38 中時 張理國

行政院會上午通過法務部所提加強犯罪被害人保護方案修正。法務部報告指出，犯罪被害人保護涉及衛生福利、警政等相關部會權責，各部會應以方案做為平台，提供被害人周延而多元之服務。

法務部表示，自106年下半年起，依據司法改革國是會議相關決議，並參考歐盟理事會「犯罪被害人最低服務標準」及近年來被害人反應的需求，研修「加強犯罪被害人保護方案」，本次方案修正是依被害案件發生後，被害人需求的發展而重新架構，讓被害人從第一個接觸的專業人員起能獲得充分的資訊，而後在相驗、訴訟過程中，獲得相關機關或人員的協助，並且提供生活重建協助，最終的目標是要協助被害人復原。為做好被害人保護，方案也強調工作人員訓練的重要性，還有在政策上定期檢討與協商的機制。

法務部強調，修正後之方案共計10項預定達成目標，107項具體措施，盼能全方位對犯罪被害人及其家屬提供協助。

行政院長賴清德表示，保護因犯罪而受到傷害的民眾是國家的責任，犯罪案件不只讓被害人受到傷害，也影響原本的家庭結構，政府應以同理心根據被害人的需求，採取相關措施，以回應被害人的需要。

賴揆說，本保護方案從「案件進程」與「保護需求」的不同階段，提供被害者所需要的「保護與訴訟權益資訊」、「即時協助」、「訴訟陪同、協助」，以及後端的「復原與修復」，感謝羅政務委員秉成邀集司法院及法務部、內政部、衛福部、勞動部等12個機關，共同協力完成本次的修正，請妥善執行，並提供有溫度的服務。

另外，行政院昨也通過「刑事訴訟法」部分條文修正案，法務部次長蔡碧仲說，在強化被害人訴訟參與相關權利部分，法務部就原本調查證據、交互詰問及獨立上訴部分，希望日後可與司法院立法院進一步溝通協調。

賴揆也就此裁示，刑訴法修法是為加強被害人保護，就侵害被害人生命、身體、自由及性自主等影響人性尊嚴至鉅的案件，引進被害人訴訟參與制度，以提升被害人訴訟地位，並落實司法改革國是會議關於「建構維護被害人尊嚴之刑事司法」的決議。

賴揆也說，政院增提對案，更加強化被害人訴訟參與的相關權利，請法務部後續再與司法院及立法院溝通協調，早日完成修法程序。

(中時 )