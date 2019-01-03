就是辦年貨這天！弘道志工帶長輩逛賣場終結孤單

2019年01月03日 15:44 中時 吳敏菁

95歲雪花阿嬤在弘道老人福利基金會志工陪同下開心購物。（吳敏菁攝）

81歲獨居陳阿嬤買了所需的奶粉、穀粉與餅乾。（吳敏菁攝）

65歲林阿伯感動得拿著採買清單在志工陪伴下購買了所需的白米與清潔用品。（吳敏菁攝）

弘道老人福利基金會陪伴獨居弱勢長輩一圓賣場辦年貨夢。（吳敏菁攝）

「每年就是盼著辦年貨這一天啊！」民眾覺得再平凡不過的賣場購物，對外出困難的獨居、弱勢、失能長輩而言，卻是個遙不可及的世界！寒冬歲末，弘道老人福利基金會3日號召12位和美站志工撥出時間陪伴12位獨居、弱勢或失能長輩前往家樂福彰化店一圓大賣場購物夢，溫暖了老人家的心。

81歲低收入戶陳奶奶，因先生、兒子病逝獨居，平常頂多在鄰居家坐坐或到社區中心做健康操，每年都很期待志工接送、陪伴去購物這天，有機會挑到最需要物品。

65歲邊緣戶林阿伯，獨居貨櫃屋。去年脖子長腫瘤化療，再無法工作，志工媒合物資給阿伯，這次帶著林阿伯到大賣場去購物，阿伯事前就開心好幾天，還心寫了準備採買的字條，白米、麵條、菜瓜布、洗碗精等日常生活物品，「能夠買需要的東西，生命的活力又來了」

採購年紀最長的95歲陳雪花阿嬤，是志工關懷19年長輩，迄今仍獨自照顧身心障礙兒子，阿嬤拄著雨傘當拐杖，眼神欣喜地在志工攙扶下選購需要的衛生紙、海苔醬「真高興啊！這些東西都很需要」。

弘道老人福利基金會彰化服務處主任林博樺表示，隨著年長，身體機能老化、失能，也逐漸少了和外界接觸，對一般民眾再日常不過大賣場購物，對獨居弱勢長輩而言意義非凡，盼更多人響應，一起用愛心終結孤單與危險。

(中時 )