疾管署公佈新增1例麻疹境外移入病例 國際疫情嚴竣

2019年01月03日 15:40 中時 魏怡嘉

疾管署今天公布國內新增1例境外移入麻疹病例，為中部30多歲男性，疾管署官員指出，國內去年累計40例麻疹病例，其中12例為境外移入病例，感染國家以泰國等東南亞國家為多，雖然全球麻疹疫情自3月達高峰後趨緩，但印度、印尼、菲律賓、中國大陸及泰國等國家疫情仍然嚴竣，民眾出國前可於出發前2至4周至旅遊醫學門診諮詢評估自費接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至流行地區。

疾管署官員表示，這名新增境外移入麻疹病例，去年12月上旬曾至泰國旅遊，返國後於同月25日至27日間出現發燒、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水等症狀就醫，因症狀未改善且臉部、肢體陸續出疹，個案又分別於29日及30日就醫，經通報檢驗於今年1月3日確診；個案可傳染期間除了工作、就醫外，無其他大眾運輸或公共場所活動史，衛生單位已掌握個案同住家人、職場接觸者及就醫時相關接觸者等共107人，將持續追蹤監測至1月20日。

根據疾管署統計，國內去年累計40例麻疹病例，其中12例為境外移入病例，另28例為國內感染，包含21例為3月底因境外移入病例引發的群聚疫情。泰國近一周報告171例，2018年截至12月21日累計約4885例，其中11例死亡，為2017年病例總數的1.6倍。

疾管署官員指出，除了東南亞國家外，歐洲地區以烏克蘭、塞爾維亞、羅馬尼亞、希臘、義大利、俄羅斯、喬治亞等最為嚴峻。目前疾管署將以上各國及英國、法國、哈薩克、以色列、剛果民主共和國、幾內亞、獅子山、奈及利亞、馬達加斯加、巴西及委內瑞拉共23國旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

疾管署官員提醒，民眾如計劃前往麻疹流行地區，可於出發前2至4週至旅遊醫學門診諮詢評估自費接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）；由於麻疹傳染力強，民眾應按時帶家中滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童接種MMR疫苗，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至流行地區。

(中時 )