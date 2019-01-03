陸恐再遇千年毀滅性大海嘯！一帶一路受衝擊

2019年01月03日 15:28 中時電子報 吳映璠

中國大陸研究團隊首度證實，廣東省沿岸千年前曾發生毀滅性大海嘯，摧毀宋代一個高度文明古城，團隊警告，這表示南海地區有可能再次發生致命海嘯災難，恐衝擊對岸積極推行的一帶一路政策，應加緊應對。

據香港文匯報、南華早報報導，中國科學技術大學領軍的研究團隊近日在大陸學術期刊《科學通報》發布一篇名為《南澳宋城：被海嘯毀滅的古文明遺址》的研究，首度證實大陸歷史上曾遭到海嘯襲擊。

由於中國大陸正積極推動一帶一路計畫，從陸路、海路連結亞洲、歐洲、非洲大陸，北京政府大力建設港口、鐵路、公路、電廠等設施，而大陸沿海一帶也是建設重點，現在證實南海地區有致命海嘯發生風險，團隊警告，沿岸在進行核電廠、港口、石油儲存設備等工程時也應將海嘯風險考慮進去。

報導指出，研究團隊先是在西沙群島中的東島沉積中發現原應存在於200公尺外海床上的砂石及珊瑚，團隊認為只有海嘯才有力量將海底砂石推至這麼遠的岸上。

之後又在汕頭市外海南澳島東南方的宋井海岸沉積中發現大量貝殼碎片、宋代陶瓷器殘片，另外海岸上發現的巨型、磨圓礫石等都支持團隊相信該地區曾遭受海嘯襲擊。只不過沉積中並未發現宋帶以前或之後的瓷器遺跡，因此推斷，宋井地區在北宋中期應是一座有著高度文明的城市，不過之後遭遇大海嘯侵襲而摧毀。

這項結論也與歷史紀錄相符，過去曾有文獻記載廣東潮陽地區於西元1076年遭遇破壞性海浪襲擊，而研究團隊發現的宋代文物則介於西元960-1279年之間。宋井古城遺跡在海嘯後幾乎中斷了500年，一直到明朝晚期才有明顯的文化保留下來。

經過多年研究及電腦模擬重建，團隊認為應是千年前馬尼拉海溝發生地震，因而引發這起毀滅性海嘯，受波及地區則包括今天的廣東省、海南島，以及泰國部分區域。

大陸科技日報先前報導，去年初北京政府已在南海地區部署海嘯預警系統，據信中國科學技術大學的研究成果在當中起到部分作用。

(中時電子報)