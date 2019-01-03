獨家》信義區最狂手抓海鮮餐廳 Dancing Crab搶頭香

2019年01月03日 15:42 工商 姚舜

欣葉餐飲集團旗下品牌眾多，挾採購優勢，〈Dancing Crab舞蟹〉的海鮮多樣且品質均優。（圖／姚舜）

〈Dancing Crab舞蟹〉餐廳菜單上的〈海鮮讚讚〉，內有藍蟹、天使紅蝦、智利冰蟹腳、小石蟹與淡菜等各式海蟹，吃來過癮。（圖／姚舜）

〈Dancing Crab舞蟹〉菜單上的〈波士頓龍蝦組合包〉，除了整隻龍蝦，另外還有藍蟹、白蝦、松葉蟹腳、冰蟹腳、扇貝，以及玉米、培根和紅蘿蔔等食材。（圖／姚舜）

想吃Pasta的食客在〈Dancing Crab舞蟹〉餐廳，可單點義大利麵，然後拌入手抓海鮮中利用其醬汁提味。。（圖／姚舜）

在微風南山antre百貨〈Dancing Crab舞蟹〉餐廳享用手抓海鮮，有黑胡椒醬、檸檬蒜香醬、蟹舞招牌辣醬，以及起司奶油醬等多種醬汁可以選擇。（圖／姚舜）

〈Dancing Crab舞蟹〉餐廳的〈燒燒蟹肉餅〉，炸製的功力比很多高檔牛排館還高明，「賺燒吃」真的讚。（圖／姚舜）

〈Dancing Crab蟹舞〉很「敢給」，用手撕開〈燒燒蟹肉餅〉可見裡面滿滿的都是松葉蟹肉，（圖／姚舜）

〈百角花爆蝦〉是〈Dancing Crab舞蟹〉菜單上的台灣限定商品，廚師用蝦漿丸子沾了五色米後酥炸。（圖／姚舜）

〈手撕飛天雞〉是以鹿野的黑金鑽雞醃漬入味後，再沾上肯瓊粉酥炸，每隻訂價500元。。（圖／姚舜）

因為食材講究，〈ab舞蟹〉的〈手撕飛天雞〉現炸上桌後，皮酥肉嫩、手撕享用，不必沾醬就很好吃。（圖／姚舜）

〈Dancing Crab舞蟹〉餐廳的〈袋裝柯布沙拉），是源於加州Brown Derby的美式經典沙拉。（圖／姚舜）

用百香果與草莓果汁提味的〈敲敲三色冰〉，是一超大的圓形冰球， 吃食時要用湯匙大力敲開。（圖／姚舜）

〈敲敲三色冰〉裡面埋伏了冰淇淋，外面再淋煉乳，內外夾攻味道更甜更濃。（圖／姚舜）

〈Dancing Crab〉餐廳正中設置有噴射烘乾洗水檯，洗手與烘乾速度飛快。（圖／姚舜）

標榜歡樂的〈Dancing Crab〉，提高各式High Ball調酒飲料，並有酒促妹與客人互動。（圖／姚舜）

穿梭在餐廳內的「啤酒女孩」， 身上揹著啤酒桶，為需要的客人服務。（圖／姚舜）

〈Dancing Crab舞蟹〉餐廳準備了許多娛樂道具，提供客人隨時可以IG打卡。（圖／姚舜）

〈Dancing Crab舞蟹〉餐廳的服務人員，平均每45分鐘就會「舞力全開」的盡情熱舞，製造派對氛圍。（圖／姚舜）

〈Dancing Crab舞蟹〉餐廳的裝潢帶有美式主題餐廳風格，氛圍輕鬆自在。（圖／姚舜）

台北的吃貨與餐飲記者最近有得忙，隨著信義區微風南山即將於1月10日正式開幕，無論是位在46樓至48樓的高樓層景觀餐廳、天際餐廳或與酒吧，以及低樓層與美食街內的異國美食與主題新餐廳，都必將被鎖定成為爭逐體驗或報導的目標對象。

微風南山內新餐廳之多、菜系之繁，讓人眼花繚亂、且豐?由人，讓人難以取捨。而在微風南山內所有新開餐廳中，位在atre百貨內的〈Dancing Crab蟹舞〉餐廳，值得被排入優先體驗的口袋名單中，原因不只是這是台菜起家的欣葉國際餐飲集團首次跨足潮感十足的娛樂型餐廳，更重要的是，這家從海鮮到沙拉、Pasta、到甜點都手抓取食的餐廳，食材用料大器、「敢給」，菜式比想像中好吃很多很多，而且餐廳氛圍在訓練有素服務人員帶動下，很 有活力且很high，在這裡用餐消費，宛如參加嘉年華派對！

在〈HOOTERS〉之後，台灣已有一段時間沒有出現娛樂型餐廳了。〈Dancing Crab蟹舞〉這品牌創立於新加坡，原本就是一個以美南肯瓊料理風味為主的手抓海鮮大型美式主題餐廳，日本的MEL WORKS集團將之帶進日本市場後，導入了大量娛樂元素，使消費體驗升級、餐廳宛如「天天在開嘉年華派對」。欣葉集團與日本MEAL WORKS有超過30年以上交情，在atre百貨力邀下，欣葉決定與MEAL WORK與新加坡同樂集團三方合作，將〈Dancing Crab〉引進台灣。

正式開幕前，記者「搶頭香」實際採訪台灣〈Dancing Crab蟹舞〉，心得是，這不是我「預設立場」想像的「噱頭餐廳」，也不是一家「好玩勝過好吃」的潮廳，而是一家好吃好玩兼具的餐廳。

「別忘了，欣葉集團旗下有很多餐飲品牌」，欣葉執行董事李鴻鈞一句話點醒我對〈Dancing Crab〉的菜式為什麼比想像中好吃的原因。李鴻鈞表示，欣葉有多家大型日料Buffet餐廳，平常就採購許多日本海食材入饌，擁有採購優質海鮮與議價優勢，如今跨足手抓海鮮餐廳不但完全沒有門檻障礙，且有保障提供較坊間其它手抓海鮮餐廳更新鮮、更優質的海鮮以饗食客。

〈Dancing Crab蟹舞〉的海鮮菜餚真的好吃且澎湃，以冷盤〈海鮮讚讚〉為例，裡面有香氣獨特的藍蟹、肉質鮮甜的天使紅蝦、口感細緻的智利冰蟹腳，以及肉質較為扎實的小石蟹，還有Q彈飽滿的淡菜等多種海鮮，滿滿一盤，氣勢十足。〈波士頓龍蝦組合包〉更是澎湃爆表，以一整隻波士頓龍蝦為要角的這菜，由店員端至桌前一傾而下霸氣餐桌，肉質Q彈鮮甜的波士頓龍蝦整隻完美登場，帶領著藍蟹、白蝦、松葉蟹腳、冰蟹腳、扇貝、紅蘿蔔、玉米、培根等各式食材，霸佔了的餐桌，更也要霸佔了食客味蕾。

〈Dancing Crab〉的菜色種類很多樣，且烹藝手準不俗，例如每顆250元的〈燒燒蟹肉餅〉就讓我驚艷。一顆重75公克的蟹肉餅，裡餡滿滿松葉蟹蟹肉，混合白醬、肯瓊粉、薑黃調配為基底的醬汁，酥炸起鍋後的蟹肉餅不管是熱熱吃，抑或是沾上酸甜塔塔醬，味道勝過許多高檔牛排餐廳的蟹餅，絕對值得一試。

〈Dancing Crab〉的有趣，來自現場服務人員營造的歡快氛圍與傳遞的獨特體驗。這種體驗從客人踏進餐廳的第一刻就開始，進入餐廳前滿載笑容的店員為客人準備蟹螯髮箍或是螃蟹頭套的趣味海鮮頭飾，如同參加演唱會般，將是拋開束搏的開始。接著，您只需要準備愉悅的期待，在帶位進場的蟹舞店員引導下，踏入一條全體人員夾帶歡迎的星光大道，在HI FIVE隧道中化身為巨星，開始盡情體驗手抓料理的非日常體驗。

在〈DANCING CRAB蟹舞〉平均每45分鐘一次血脈噴張的舞力全開，除了由蟹舞店員們帶來歡樂活潑的熱情舞蹈，更有互動式的歡樂酒飲促銷，以及揹上啤酒袋的啤酒女孩、爆米花姊姊等限定活動，歡樂的氛圍，讓您邊享用美食，邊欣賞娛樂超值的用餐新體驗。

(工商 )