韓國瑜拚農產外銷新加坡有譜！ 果農：跟著絕不缺席

2019年01月03日 15:55 中時電子報 林郁庭

高雄蜜棗將賣星國。（影/中天新聞YouTube）

韓國瑜拜會蕭漢俊 前進新加坡搶訂單。（影/中天新聞YouTube）

高雄市積極爭取農產品外銷，市長韓國瑜今天訪高雄市農會，並感謝協助爭取到新加坡的採購訂單，順利的話韓市長擬於3月走訪新加坡並簽訂3年的採購訂單合約。韓國瑜感謝各界牽線，後續農產品推廣至新加坡，還要市府及農會努力爭取長期出口效益，將把高雄盛產的東西都推廣出去，要帶著農民發大財。

高雄市長韓國瑜，1月3號拜訪農會理事長蕭漢俊，12月時蕭漢俊才跟議員陳麗娜一同到新加坡爭取農產品銷售訂單，團隊一月份將帶農產品到新加坡NTUC FairPrice展示、希望三月時能順利一次簽下3年合約，由於新加坡對台灣水果的品質、甜度、賣相等都有好感，因此進度頗為樂觀。

中天新聞報導，高雄農產品外銷新加坡走高檔路線，高雄蜜棗就是即將銷到新加坡的農產品，陳麗娜表示是銷到新加坡當地有150間連鎖店，60%市佔率的「FairPrice」超市。陳麗娜透露，除了新加坡、馬來西亞、帛琉也都已經陸續接洽當中。

韓國瑜找農會，直接和農民合作，希望能增加農民收入。蕭漢俊肯定韓國瑜拚農產品外銷的積極作為，希望照顧好農民，把高雄優質農產品都往外銷售。他說，韓國瑜相當積極，只要是高雄盛產的東西他都想推廣，3月時的水果還有一些棗子、木瓜、鳳梨，要帶著農民發大財。

火龍果農表示，這樣能讓農民的東西有多元化出售的管道，對果農、漁民都是非常好的，先前火龍果、鳳梨因盛產過剩，價格崩跌，果農盼外銷助力。鳳梨果農聽到韓國瑜帶頭推外銷，感到非常開心，「韓國瑜要推動，外銷對我們有很大的幫助。」南投縣副縣長陳正昇表示，「既然有團隊要一起出發去行銷，南投縣一定不會缺席（指也想加入）」。

(中時電子報)