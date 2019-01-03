十款「地表最強辣椒醬」曝光！網友心中神級醬料

DailyView網路溫度計今公布十款「地表最強辣椒醬」。示意圖。（資料照片／姚舜攝）

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中時電子報

許多人喜歡吃辣，一定熟悉愛之味、義美和東泉的辣椒醬外，還有哪些品牌的辣椒醬是網友最愛？DailyView網路溫度計今公布十款「地表最強辣椒醬」，包括李雪辣嬌朝天椒、巴克斯小魚乾辣椒醬等，辣度2顆星至4顆星，吃起來口齒留香，都是網友心中的「神級醬料」。

DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，對「網友喜愛的辣椒醬」進行熱門關鍵字調查，發現「手工」、「特製」、「自製」、「熬煮」與「秘方」都是網友認為好辣椒醬應具備條件，並從知名醬料網購平台《七件事》，精選出兩百多種後，再嚴選的十款「地表最強辣椒醬」。

DailyView網路溫度計表示，十款「地表最強辣椒醬」，遍布全台，其中李雪辣嬌餐廳-李雪辣嬌朝天椒，辣度四顆星，是正宗川味辣椒醬，餐廳老闆特別選用台灣花東山區的青、紅辣椒和朝天椒，以及從四川進口頂級辛香料來進行搭配，還添加陳醋，辣中帶酸，搭配白飯也油而不膩。

而巴克斯-巴克斯小魚乾辣椒醬，辣度也是四顆星，老闆使用新鮮小魚乾、朝天椒和蒜頭，鮮味十足、香氣逼人；阿正廚坊-阿正廚坊辣椒醬，辣度四顆星，辣的讓人吃得很過癮，因裡頭添加了阿正師傅親手醃製的檸檬，讓人吃下去的一瞬間，感受辣香與檸檬酸香的完美交織，胃口大開。

至於竹里館手工辣椒醬，辣度三顆星，是老師傅秘製的手工辣椒醬，一打開馬上就飄散出濃濃豆豉味，嚐起來甘甜，配上各種食物都有加分作用，堪稱地表最百搭辣椒醬；位於新竹竹北的雲南麵店雲南辣油，辣度三顆星，其老闆手工炒製的雲南辣油，讓人感到撲鼻焦香味。

另外五家辣椒醬，辣度二顆星，為上善豆家的川味麻辣拌醬、穎隆新式料理餐廳的穎隆XO醬、大地酒店的剁椒醬、韓記老虎麵食館-蘿蔔辣椒醬，以及厲家菜的厲家菜麻辣醬。

(中時電子報)

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