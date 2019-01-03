明星小學家長接送塞爆 民代爭取「開後路」

2019年01月03日 15:46 中時 王文吉

台中市議員賴朝國（右）邀集相關單位到頭家國小會勘，會商家長接送的解決之道。（王文吉攝）

台中市議員賴朝國綜合校方及地方人士意見，提出懸臂式人行步道及加蓋箱涵等兩個方案。（王文吉攝）

台中市議員賴朝國建議借道「龍形溝」水路施作箱涵，開路連接14期都市計畫道路。（王文吉攝）

頭家國小辦學績優，發展英語及游泳教學有成，為潭子區學生數最多的明星小學。（王文吉攝）

台中市頭家國小為潭子區學生數最多的明星小學，因位處住宅區，加上只有東面臨路，每逢上學尖峰時間，湧入近400輛車潮，地方怨聲載道。市議員賴朝國3日邀請相關單位會勘，水利局同意提供130公尺水路，由建設局增建箱涵開路，估算經費約3千萬元，將儘速進行設計發包，10月底完工後可望分流前門的接送車潮。

頭家國小僅東面鄰近得福街，建校之初開闢正門、中門及側門，校方規劃「中進正出」家長接送路線，但車輛集中在清晨7點15分湧入，造成社區交通大打結。頭家里長黃聖明反映，許多里民趕上班，被家長接送的車潮，搞得無法出門，常向他抱怨「今天又要遲到了！」

校長王玉龍表示，該校師生數逼近2千人，因多數家長開車接送學童，據同仁統計，上午7點15分至30分為尖峰時段，平均350至400輛車駛入校園，雨天或寒流來襲更是交通大打結，附近居民長期飽受塞車之苦，真的很抱歉。

為解決頭家國小交通癱瘓問題，賴朝國邀集台中市建設局、水利局、台中農田水利會等單位到場會勘。賴朝國綜合校方與地方意見，規劃增闢後校門，並借道「龍形溝」開路，提出懸臂式人行步道及加蓋箱涵等兩個方案。

賴朝國指出，頭家國小附近道路最寬才8公尺、6公尺，因位於都市計畫區內，沒有多餘公有地可以拓寬道路。若能善用緊鄰校園的「龍形溝」水路，透過箱涵加蓋，闢路銜接14期都市計畫道路，可有效紓解家長接送車流，不僅小朋友上學安全，社區居民出入也比較方便。

經充分討論後，最後決定採行箱涵一案，建設局官員表示，由於校園地基與溝渠落差達6公尺，新闢道路將透過緩降坡方式施作，而校方也願意退縮校地施作迴轉道，初估工程經費約3千萬元，將儘速進行設計發包，預計10月底前可完工，屆時將可分流得福街的接送車潮。

(中時 )