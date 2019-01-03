黃暐瀚惋惜：小英給北京的答卷 偏了..

2019年01月03日 15:58 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

總統蔡英文昨(1日)回應陸領導人習近平就對台政策方針公開表態，雙方態度強硬，蔡總統以「兩個拒絕、三防護網、四樣必須」，回應「習五條」，獨派甚至聯名發公開信逼宮要蔡「退居二線」，對此，資深媒體人黃暐瀚就表示，北京出而蔡一直未答的試卷，蔡總統答了，但答九二共識就是「一國兩制」，就有點偏了。

黃暐瀚今在臉書表示，習近平的重點有：「國家統一、和平統一、一國兩制」、「堅持九二共識、反台獨」、「中國人不打中國人」、「不放棄武力」、「經濟合作制度化，兩岸共同市場」。

而蔡總統的回應則是：「九二共識，就是一個中國」、「拒絕九二共識、拒絕一國兩制」、「反對一國兩制，就是台灣共識」。他認為，蔡總統說的有些對，有些不對。九二共識就是「一個中國」，這點精確，但九二共識就是「一國兩制」，就有點偏了。

黃暐瀚強調，1982年，鄧小平就提出「一國兩制」，這可不是習近平的「新發言」，看看香港和澳門，就是一國兩制的實現。九二共識是一個中國，對大陸，那叫「P.R.C 中華人民共和國」，對台灣，則叫「R.O.C 中華民國」，模糊的「一個中國」，才是「九二共識」的精髓，「一國兩制」是下一階段，是確定要「統一」之後，才會細談的問題。

因此，他分析，「九二共識」是「一個中國」，九二共識不直接等於「一國兩制」，這才是精確的事實。

黃暐瀚總結認為，北京出而蔡一直未答的試卷，蔡總統答了，總統拒絕「九二共識」，他認為，未來兩岸繼續「冰封」。

(中時電子報)