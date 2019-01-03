獨派大老籲蔡別連任 游盈隆：連任困難不代表沒競選權利

2019年01月03日 16:01 中時 鄭舲

總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師和中研院前院長李遠哲今發出公開信，呼籲總統蔡英文不要參選連任。民進黨黨主席候選人游盈隆表示，四位「國之大老」表達的是一種憂心，他可以同理這種感受，但作為黨主席候選人，他認為即使蔡總統連任成功有困難，也不代表她沒有尋求連任的權利，總統候選人還是要經過公開登記、初選程序產生最強棒。

游盈隆下午和媒體茶敘，被問及四位大老今公開呼籲蔡總統放棄連任，並交出行政權退居二線，游盈隆說，蔡總統在2018地方大選遭遇重大挫敗，的確對她是重大打擊，如果她能在最短時間內做出妥善回應也許能挽回人民信任，但看起來蔡總統面對2018的敗選危機沒有做出成功的危機處理，因此四位大老的憂心是有道理的。

游盈隆說，從大老的呼籲內容看，這些大老的感覺跟心情跟他很像，但作為一個黨主席候選人，他跟四位大老有基本的不同，因為大老們要求蔡總統交出行政權或退選等等，「我從不做這樣的主張。」游說，他同意蔡總統聲望空前最低，要續求連任成功有高度困難，但不代表她沒有尋求連任的權利，作為黨主席也不該去說特定人沒有競選連任或登記總統初選的權利。

對於外界認為大老逼宮蔡英文是為拱賴清德？游盈隆說，逼宮是有權力的人才能做，大老們只是表達憂慮。至於是否支持賴清德參選總統，游盈隆認為，賴清德如果沒有這些想法，勉強他是否是件好事？且賴清德擔任閣揆，也是總統的部屬，在總統表達強烈連任願望下，他恐怕也沒有可以表達參選意願的空間。但若在四大老呼籲後，蔡總統有別的想法，也可能出現一些空間。

對於黨內中生代似乎都對大老呼籲不以為然？游盈隆表示，中生代保皇已經是很自然的現象，現任總統還是有她的遺威，還有一年多的任期，很多人都急著討好總統，急於表態，所以這些現象都司空見慣。這是中生代跟大老不同意見的呈現，本身就是民進黨政府內部「類似家變的東西」，當然不是很好的現象。

至於基層黨員的看法，游盈隆說，他兩天前去彰化縣黨部，接觸黨部歷任主委、全體執評委等黨職幹部，聽到基層黨職幹部都比較期盼總統初選開放登記，沒有任何地方領導幹部站出來疾呼現任優先，但也沒有地方領導幹部會站出來說總統不要尋求連任比較好。至少有強烈聲音認為不希望未來總統初選是蔡英文一人登記獲得連任機會，這種聲音是非常清楚而堅定的。

(中時 )