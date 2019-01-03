小英否認九二共識 侯友宜：要放下所有意識形態

2019年01月03日 16:14 中時 譚宇哲

蔡英文總統昨天否認九二共識，強調台灣絕不會接受一國兩制，新北市長侯友宜對此表示，選舉的結果已經告訴大家，要放下所有意識形態，努力營造兩岸和平，更重要是促進經濟繁榮；至於是否同意大陸主席習近平以一國兩制謀求未來和平，侯語帶保留說，每一個首長要積極做好兩岸交流。

侯友宜今天下午出席市政行程，面對媒體提問九二共識、一國兩制議題，侯友宜未正面回應立場，僅說，人民需要什麼，他們已經告訴我們答案了，所以任何當領導的人，記得把人民所想要的先擺在第一個位，要好好拚經濟、好生活。

媒體詢問侯是否同意習近平所講的一國兩制，努力謀求未來的和平？侯友宜說，每一個首長要積極地做好兩岸交流，彼此之間更因為信賴建立起友誼的橋樑，他在當副市長時多次前往大陸，未來還會站在城市積極交流的角度，敞開心胸，為兩岸創造更多的了解、融合及經濟的發展。

侯友宜強調，只要對新北市民有利的經濟發展、好的建設，任何一個城市他都願意密切往來，不只兩岸，未來國際都是用這樣的態度。

媒體提到獨派四位大老希望蔡英文總統2020不要競選連任，侯友宜表示，「我還是一句話，把政治意識形態淡化吧」，他心中只想著如何讓人民過好生活，拚經濟往前走，其他人怎麼想，他都尊重。

(中時 )