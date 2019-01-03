基隆港將比照機場　裝設e-Gate快速通關系統

基隆港務分公司總經理劉詩宗今（3）日指出，基隆港將比照機場，設置號稱12秒即可快速通關的入出國自動查驗通關系統「e-Gate」，成為全台第一個創設的港口（張穎齊攝）

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基隆港務分公司總經理劉詩宗今（3）日指出，基隆港將比照機場，設置號稱12秒即可快速通關的入出國自動查驗通關系統「e-Gate」，成為全台第一個創設的港口（張穎齊攝）

全台去年國際郵輪客突破120萬人次，其中光基隆港的國際郵輪客有超過93萬人次，基隆港務分公司總經理劉詩宗今（3）日指出，基隆港將比照機場，設置號稱12秒即可快速通關的入出國自動查驗通關系統「e-Gate」，成為全台第一個創設的港口，預計今年第3季會啟用，可協助民眾節省排隊時間。

劉詩宗說，為了加快通關速度，港務公司目前已和移民署合作，將設置自動查驗通關系統「e-Gate」，此外為了迎接郵輪旅客，港公司將持續更新改善軟硬體，如東岸基港大樓預計今年暑假完成第1期擴建，未來將會有空中走廊。

劉詩宗說，未來西2、3碼頭倉庫也將改為第2郵輪轉運中心；至於東4、5碼頭，在軍港西遷後，也要興建新的旅運大樓。

他表示，近2年郵輪課都呈現2位數的成長，去年來台的國際郵輪客就達到120萬人次，若扣除中遠之星、海峽號等兩岸渡輪，光是郵輪也還有101萬人次，其中基隆港就占全台總郵輪客93％、94萬3000人次，希望基隆港今年可以突破百萬人次。

(中時 )

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