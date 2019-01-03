達德兒童藝術節 16屆年年都精彩

2019年01月03日 16:01 中時 鐘武達

達德兒童藝術節，幼保科學生渾身解數設計表演節目。（鐘武達攝）

達德第16屆兒童藝術節以偶劇為主軸。（鐘武達攝）

幼保科的黃嵉翊（中）12年前就讀幼兒園時就曾參加過達德兒童藝術節。（鐘武達攝）

達德第16屆兒童藝術節3日活力登場，達德商工幼保科學生為了將所學回饋給社區幼兒，今年以「偶劇」為主軸，透過《小木偶奇遇記》等有趣的劇情與戲偶，吸引來自田中地區的幼兒園小朋友融入故事的情境，體驗故事的價值與意義。

幼保科主任劉伊茜表示，兒童藝術節的本質是統整性的大型教學與學習計畫，最主要的目的是希望創造活潑的學習環境，增加學生專業科目實習的機會，並透過與幼兒園師生的直接接觸，增進產學交流。

今年幼保科學生設計的兒童藝術節偶劇包括《小木偶奇遇記》、《雲上的阿里》、《蘿拉的寶藏圖》與《小飛俠》等4則故事，分別要傳達給小朋友的核心價值與理念是「環境保護」、「生命教育」、「想像力」與喚起內在的「勇氣與純真」。

幼三乙的黃嵉翊，12年前就讀幼兒園時就曾經被帶到達德參加兒童藝術節，她說，當年就是受到兒童藝術節的吸引才有就讀達德幼保科的衝動，很難想像當時享受藝術節歡樂的自己，現在已經成了帶給小朋友歡樂的人。

孩子的堅持讓人感動！校長許維純說，16年來幼保科的學生始終堅持信念，每年的兒童藝術節都充分展現學習力、技能力、溝通力、品格力、分享力與移動力。

(中時 )