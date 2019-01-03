MLB》鈴木一朗啃「大蘋果」回春 洋基再簽老將受矚目

鈴木一朗。（美聯社資料照）

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中時電子報
/綜合報導

歷年來不少資深好手加盟洋基後，都能掀起生涯的另一波巔峰，昨天（2日）洋基宣布簽下今年即將35歲的前藍鳥資深游擊手屠洛威斯基（Troy Tulowitzki），他會不會在這裡寫下生涯的另一頁精彩篇章令人期待。

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屠洛威斯基近年因傷勢關係，過去3年共只出賽197場，去年更一整年都沒出賽紀錄。不過以往不少資深球星都在洋基有著「回春」的表現，例如明星外野手索瑞安諾(Alfonso Soriano)、名人堂球員斯洛特（Enos Slaughter）、安卓瓊斯（Andruw Jones）與查維茲(Eric Chavez)。或許屠洛威斯基也會有這樣的表現。

另外還有前大聯盟球星「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry），史卓貝瑞是80年代充滿魅力的球員之一，他的揮棒相當順暢，是具有主宰比賽力量的強打者。

不過在1992年至1994年期間，史卓貝瑞的表現下滑，待過大都會、道奇與巨人後，洋基認為他的能力還能對球隊有所貢獻，在1995年簽下他，他就在1996年的世界大賽扮演關鍵角色，為洋基拿下世界大賽冠軍獎盃，1998年他單季還揮出24發全壘打，整體攻擊指數來到8成96。

近期以高齡在洋基隊打出亮眼表現的還有「朗神」鈴木一朗，他在日職及美職水手隊都繳出輝煌成績。2012年，他在38歲時被交易至洋基，穿上條紋球衣後，那年在洋基打出3成22的打擊率，並助洋基闖進季後賽拿下美聯東區冠軍，也讓球迷知道，鈴木一朗即使年紀漸長，仍能有精彩表現。

(中時電子報)

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