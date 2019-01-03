賴清德：九二共識、兩岸一家親 都導向一國兩制

2019年01月03日 16:16 中時 胡健森 、工商 彭媁琳 、工商 彭媁琳

大陸國家主席習近平2日提出「習五條」，強調在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上推動兩岸關係和平發展，行政院長賴清德3日在宜蘭下鄉考察時表示，習近平的發言聽起來更像是對台灣的心戰喊話，內容充滿矛盾，所謂的九二共識、兩岸一家親，都是朝向統一、導向一國兩制，沒有其他的空間。

賴清德表示，習近平聲稱和平卻不放棄武力攻台」、聲稱求同存異卻又只有統一一途、聲稱尊重台灣人民意志，卻不尊重台灣人民的選擇，只有一國兩制，賴清德說，不管是「統一」或「一國兩制」，都違背了目前台灣的廣大民意，不會得到台灣方面的支持。

賴清德說，習近平高調地承諾兩岸在統一、實施一國兩制後，將會維護台灣人民目前的生活方式，但如果對照香港的情況，這些承諾只是更大的矛盾、更多的諷刺。他希望全國民眾經由習近平的談話，大家能夠覺醒，所謂的九二共識、兩岸一家親，都是朝向統一、導向一國兩制，沒有其他空間。

「大家必須對自己有自信，團結面對，在這種狀況下不要有任何幻想、自欺欺人」，賴清德另指出，如果有人以為認同「兩岸一家親」就可以牟取經濟利益而不會喪失主權，又或者是自我定義所謂的九二共識存有「一中各表」的空間，但是習近平的談話清清楚楚，所謂的九二共識就是一中原則，導向統一、一國兩制，沒有其他模糊空間，存有幻想的人應該要覺醒，希望台灣能夠團結，經由習近平這篇對台灣的心戰喊話，大家能夠徹底覺悟，台灣只有走自己的路，團結才有未來。

對於總統府資政吳澧培和總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲等4人在報紙發表公開聲明，呼籲蔡英文總統應放棄參選連任，賴清德回應說，總統府對此已經有公開聲明，台灣處於內憂外患，在這種情況下，更需要凝聚國人的力量，大家要團結一致，這一點最重要。

(中時 )