賴清德：九二共識、兩岸一家親 都導向一國兩制

行政院長賴清德3日表示，大陸國家主席習近平2日有關兩岸關係的談話，像是對台灣的心戰喊話，內容充滿矛盾。（胡健森攝）

友善列印
中時
、工商 彭媁琳

大陸國家主席習近平2日提出「習五條」，強調在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上推動兩岸關係和平發展，行政院長賴清德3日在宜蘭下鄉考察時表示，習近平的發言聽起來更像是對台灣的心戰喊話，內容充滿矛盾，所謂的九二共識、兩岸一家親，都是朝向統一、導向一國兩制，沒有其他的空間。

賴清德表示，習近平聲稱和平卻不放棄武力攻台」、聲稱求同存異卻又只有統一一途、聲稱尊重台灣人民意志，卻不尊重台灣人民的選擇，只有一國兩制，賴清德說，不管是「統一」或「一國兩制」，都違背了目前台灣的廣大民意，不會得到台灣方面的支持。

賴清德說，習近平高調地承諾兩岸在統一、實施一國兩制後，將會維護台灣人民目前的生活方式，但如果對照香港的情況，這些承諾只是更大的矛盾、更多的諷刺。他希望全國民眾經由習近平的談話，大家能夠覺醒，所謂的九二共識、兩岸一家親，都是朝向統一、導向一國兩制，沒有其他空間。

「大家必須對自己有自信，團結面對，在這種狀況下不要有任何幻想、自欺欺人」，賴清德另指出，如果有人以為認同「兩岸一家親」就可以牟取經濟利益而不會喪失主權，又或者是自我定義所謂的九二共識存有「一中各表」的空間，但是習近平的談話清清楚楚，所謂的九二共識就是一中原則，導向統一、一國兩制，沒有其他模糊空間，存有幻想的人應該要覺醒，希望台灣能夠團結，經由習近平這篇對台灣的心戰喊話，大家能夠徹底覺悟，台灣只有走自己的路，團結才有未來。

對於總統府資政吳澧培和總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲等4人在報紙發表公開聲明，呼籲蔡英文總統應放棄參選連任，賴清德回應說，總統府對此已經有公開聲明，台灣處於內憂外患，在這種情況下，更需要凝聚國人的力量，大家要團結一致，這一點最重要。

(中時 )

四獨老籲小英只做一任 吳釗燮：… 蔡英文與李遠哲火爆談話？府：錯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。