徐榛蔚打造綠色花園城市 暢談環保綠能政策

花蓮縣長徐榛蔚積極推動綠能產業，期盼打造花蓮成為綠色城市、花園城市。（范振和攝）

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台灣空汙嚴重，花蓮縣一直以來都是以綠色城市為推動目標，縣長徐榛蔚3日強調，整治綠色廊帶，推動低碳旅遊；發展智慧交通，落實綠能運輸等，是當前重要課題；期盼能打造花蓮成為一流的國際花園城市。

徐榛蔚提及不少國家陸續停止燃煤發電，燃煤電廠已是落後發電趨勢，不符合我國追求低碳永續家園目標，而當前全台空氣汙染持續惡化，花蓮空氣品質是台灣污染最少的地區，今後應獎勵企業投入保護好山好水的行列。

「打造城市美學，加強綠色廊帶整治，推動低碳旅遊，刻不容緩！」徐榛蔚指出，旅遊的食衣住行，盡量使用低汙染設備，減少碳排放量及碳足跡，推廣傳統文化體驗暨自然環境生態教育旅遊，就是必須努力的方向。

徐榛蔚認為，「智慧交通，綠能運輸」是邁向國際級花園城市的不二法門，除積極發展智慧綠能需求反應式公眾運輸（DRTS）外，結合民間力量共同參與市區綠能交通，建構APP行動平台、電動車等綠能載具，便能一步步讓花蓮成為潔淨的綠色城市、花園城市。

由於花蓮日照充足且面積廣大，縣府觀光處長唐玉書表示，花蓮相當適合發展綠能產業，目前鳳林鎮至少有8家業者正申請投資太陽光電；壽豐鄉也有1個台灣光電大廠申請投資太陽光電產業，案件已行文至經濟部。另，徐榛蔚也鼓勵旅宿業者努力轉型成為流行的綠飯店，希望藉此帶動花蓮各行各業發展。

(中時 )

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