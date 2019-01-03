南投踏雪尋梅主題日 「夫妻揹負」覽山景

2019年01月03日 16:21 中時 沈揮勝 、 廖肇祥

踏雪尋梅主題日「同心伉儷．橡木桶趣味競賽」今年放寬規則，除了用雙手推滾，也可以用挑、用扛。圖為梅子夢工廠員工示範演出競賽規則。（沈揮勝攝）

同富村外坪頂花開嬌嫩。（沈揮勝攝）

蔡家古厝3日花開的情形。（沈揮勝攝）

梅花綻放，攝影者的最愛。（沈揮勝攝）

部分梅園花開5、6成，吸引雲、嘉地區攝影團體前來獵取鏡頭。（沈揮勝攝）

天氣多變，部分花朵受到溫差影響，出現紫紅現象。（沈揮勝攝）

白梅綻放，美不勝收。（沈揮勝攝）

信義鄉年度盛事「踏雪尋梅」賞梅季，主題活動將於6日在柳家梅園登場，眾所矚目的「夫妻揹負」競賽，冠軍夫妻以被背者體重公斤數，獎賞相等瓶數的「馬拉桑」系列名醇。今年梅花綻放時程與區塊拉長且分散，這兩天外坪頂花況較佳，牛稠坑則以山景取勝。

信義鄉農會總幹事黃志輝、梅子夢工廠廠長張志雄指出，本季「踏雪尋梅」系列活動已於去年12月23日在梅子夢工廠開鑼，主題日則延續傳統，於元旦過後第1個周日，在柳家梅園以趣味競賽形式，與遊客分享花開喜悅。

其中傳統項目的「夫妻揹負．甜蜜負擔」，沒硬性規定一定得要丈夫背太太，若有女性力大無窮，也可以挑戰女背男；「同心伉儷．橡木桶」趣味競賽，今年放寬規則，可用雙手推桶滾動，也可以用扛的，參賽者送梅子夢工廠飲料及新發表的「梅柿」新產品。

張志雄說，主題日趣味競賽，採現場報名，上午10點受理登記，11到12點決戰。

今年信義鄉梅況，區塊與時程都分散，想欣賞像去年年初「數公頃同步綻放」花海，比較不容易，多數地方邊綻開邊凋謝，如果有聽說開得比較密集的，最好3天內就造訪，因為太過乾旱，不少梅園開到4到6成後，只撐3到5天就開始落瓣。

目前牛稠坑局部地區開2、3分，但也有還含苞的；新中橫98.5K的土場，可能還得再等旬日；倒是同富村外坪頂「蔡家古厝」，此刻開得不錯！

蔡家梅園主人林榮裕、蔡任祥夫婦表示，不管花開得怎麼樣，來新中橫覽山景就已是很棒享受。各部落高冷蔬菜，品質好也正便宜，在地風味餐值得一嘗。

（飲酒請勿過量．嚴禁酒駕）

(中時 )