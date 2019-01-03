消基會批台鐵制度殺人 呼籲鐵路安全比照飛航

2019年01月03日 16:24 中時 王思慧

消基會批台鐵制度殺人，呼籲鐵路安全應比照飛航安全管理。（王思慧攝）

普悠瑪事故已造成18人死亡，消基會痛批「台鐵制度殺人」，認為台鐵局列車在出車前應比照航空器；也要訂定司機員適合擔任駕駛生理狀況，包括酒測、藥物副作用等評估標準；行駛路段應配備專業檢修員，若不幸發生故障，應建立建議停駛或強制停車的準則等。另認為對傷者的賠償金應該拉高到3倍，維護消費者權益。

消基會秘書長吳榮達表示，台鐵跟乘客以法律關係來看，應受到《消費保護法》第51條規範，因鐵路局重大過失，造成消費者損害，賠償金額應該要有3到5倍賠償金，都應該依照消費者保護法負起應負責任。現在還剩下約200人的理賠還是未知數，會盡可能幫這些民眾爭取。

台鐵工會秘書長蕭農瑀指出，司機員和調度員在什麼樣的情況下可以停車，現在台鐵的規定模糊，應比照北捷跟高鐵制定規範，像是分級為第一等級、第二等級，才不會造成在做決策時有灰色地帶。

另外，台鐵長期人力不足，二線支援一線，現在又採雙駕駛的制度，人力都快吃不消，現在又推出隨車機務員，導致各個檢修人員不足，車庫裡的人不夠，這種頭痛醫頭、腳痛醫腳的做法，只會台鐵更缺人。台鐵也要再針對缺料做全面檢視，設立採購系統。

消基會提出5點建議，包括所有車體應比照航空器，出庫前定期檢修、備足耗材與重要零件，由專人簽名負責；訂定司機員擔任駕駛生理狀況、行前酒測等標準；加強人員專業知識，必要時行進間應配置專業檢修員。

另外，一旦列車發生連續性故障，應允許司機員、調度員有權建議停駛或強制停車；針對不同車種、車型，也應規定駕駛修習時數標準，不符合者不得代班。

針對理賠事宜，台鐵局回應，因為司法還在調查中，無法表達意見，待司法調查完畢，會依法行政，尊重行政院調查小組調查報告做改善。

(中時 )