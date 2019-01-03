白冰冰直播謝劉福助 哽咽「丁先生你這樣太狠了」

白冰冰今在直播回應代言爭議。（圖／翻攝自白冰冰（白雪嬅）臉書）

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中時電子報

對於代言高雄觀光卻遭行政院副發言人丁允恭批評毀壞質感風波，今(3日)下午白冰冰在臉書開直播回應，她首先感謝好友劉福助替她說話，也哽咽對丁允恭說他明明是領公家機關薪水的人，「我講話縱然有不當，你講話更不當」，無奈反擊：「丁先生你這樣太狠了」。

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白冰冰稍早在家中穿睡衣直播，自嘲：「難怪有人會說我不夠高尚，我真的就是自在」，說目前是在這世上「沒血緣關係的人」，爸爸媽媽小孩都過世了，但朋友滿天下，尤其昨天發生的事件後，令她特別感謝劉福助仗義執言。

話鋒一轉，白冰冰說自己是看到高雄選情熱烈，讓她覺得高雄應該要趁這股氣勢全力拚觀光，她上一張專輯唱了《來去花蓮》，令花蓮的朋友很開心，由於這樣的好成績，才讓她決定要幫忙高雄製作歌曲，她坦言當時並不知道誰會當選，「所以歌名叫做《來去高雄》，而不是《來去挺韓國瑜》」。

白冰冰透露，這回自費拍MV大約花了4、50萬，昨天工作人員向她請款，她忍不住飆出「靠夭」，之後笑說：「這句說出來又要被說沒水準了，沒關係，我出道40多年，我就是叫做俗擱有力，別人都叫她矮仔冬瓜，矮罔矮，我都自嘲，叫自己蓋高尚」，也強調自己雖然俗，但代言的廣告都很成功。

看到外界因此出現口水戰，白冰冰語重心長表示：「不要去分化，五月天的粉絲和白冰冰粉絲不要去爭誰比較好，都很好，我是長輩，五月天是年輕人，大家都是演藝圈的同仁，我也很愛看他們的表演啊！覺得他們很厲害，年輕人這麼紅、歌這麼好聽，我們都很好，我們沒有什麼值得去說嘴的，相信五月天也不會去貶抑白冰冰」。

提到丁允恭，白冰冰說：「我是感覺說領公家薪水的人，你是中央這麼重要的發言人，我講話縱然有不當，你講話更不當，你用了白冰冰的照片，說這個人沒水準，然後現在說沒針對她，卻用了我照片」，反虧對方是否要付她肖像費，直說：「丁先生你這樣太狠了，而且還聽說他今天換頭像，用自己照片寫了賤人」，苦笑表示：「那你自己寫的」。

白冰冰說：「我只是一腔熱情的去那裡唱歌，把那裡拍得很漂亮，我會緊急在一星期內把MV弄好，讓大家看到我的熱情和決心」，她回憶自己出道多年也曾得到捷克斯洛伐克影展最佳女主角和金鐘獎，「如果丁先生覺得我沒水準的話，那給我影后的那些評審的眼光出了問題是嗎？」

說到最後白冰冰哽咽，忍住眼淚說：「這麼多苦難都過去了，我選擇正面面對我的人生，我正面看待我的生活，我覺得我很勇敢，這不容丁先生你藐視我」。

(中時電子報)

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