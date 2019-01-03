劉大貝：兩岸協商 可從在野黨、民間追求共同市場開始

2019年01月03日 16:55 旺報 張國威

針對總統蔡英文不接受大陸所提「一國兩制」、「九二共識」一事。國民黨中常委、香港台灣工商協會榮譽會長劉大貝3日受訪時表示，蔡英文所代表的台獨勢力影響力日漸式微，代表不了台灣民意，兩岸協商可以先從在野黨和民間力量，在經貿上追求兩岸共同市場開始，在政治上則保持「求同存異」。既然兩韓都可以結束軍事對峙坐下來談統一，兩岸情況比兩韓好了太多，為何不可以？

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平2日在北京出席《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，並發表重要講話。習近平在講話中提出，要探索「兩制」台灣方案，倡議在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

劉大貝表示，習近平的講話十分積極、正面，是中國人為了中國未來所作出的積極探討。尤其是「中國人不打中國人」彰顯了廣闊的格局，因為時下以和平方式處理爭端已是世界潮流，包括南北韓都可以坐下來進行和平談判，韓國人可以，為什麼中國人不行呢？

劉大貝也認同，兩岸可以在過去40年和平交流的基礎上進一步提升交流層面，探討如何實現統一，這也是兩岸共同的願望。兩岸協商可以先從在野黨和民間力量，但要進一步深化，不要僅停留在過去觀光、旅遊、交流、考察的層面，在經貿上可以追求兩岸共同市場，在政治上則「求同存異」。且協商的在野黨不一定要由國民黨來主持、台灣任何黨派都可以。

對於蔡英文的言論，劉大貝指出，台獨人士絕不會對兩岸統一樂見其成。不過民進黨目前雖然身處領導之位，但其影響力正日漸式微，不能代表台灣民意，這從「九合一」選舉民進黨的慘敗就可以看出。

(旺報 )