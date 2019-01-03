避免遭抹紅 韓國瑜賣農產首站新加坡

2019年01月03日 16:35 中時 林宏聰

高雄市長韓國瑜選前承諾帶農民出去搶訂單，3日他拜會高市農會理事長蕭漢俊，並了解議員陳麗娜日前出訪新加坡成果；據了解，為避免遭外界「抹紅」，韓國瑜3月親自出訪簽約，首站就選在新加坡，再來馬來西亞，之後才去大陸深圳。

韓國瑜表示，各界牽線爭取訂單只是前置作業，之後農產品「進洞房」實際賣到新加坡才是重頭戲，希望未來市府、農會長期配合，爭取出口效益，讓高雄盛產的蔬果能夠成功推銷出去，帶著農民發大財。

陳麗娜指出，日前與農會出訪新加坡，當地NTUC集團旗下的FairPrice超市總裁謝健平親自接待，這家超市有150間以上、市占率60％，雙方談定元月先將高雄蔬果機運過去試賣，3月再安排韓國瑜去新加坡簽約，順便舉辦「高雄周」展銷活動。

「長期合作才真正有效益！」陳麗娜說，她向韓國瑜建議與新加坡簽3年合約，屆時續約就有6年，第3次簽約便越過市長任期，讓下一任高雄市長也能繼續承接起來，若買家指定品項是高雄較少的蔬果，也不排除與中南部各產地合作集貨。

高市農業局長吳芳銘表示，新加坡方面要求貨到就能上架，因此高雄這邊要先將蔬果包裝好，或許還要加強保利龍裝箱，元月送去試賣的蔬果中有10幾噸青花菜，是對方特別要求的，目前高雄路竹產地價每顆僅約7元，正好增加銷售通路。

高雄市農會理事長蕭漢俊則說，過去高市府也有出國辦推展會，希望提高農產品外銷量，但「像放煙火，過了就沒了」，後續沒感覺一直有訂單進來；新加坡蔬果全靠進口，高雄搶攻訂單機會很大。

(中時 )