高雄觀光大使陳文茜 提辦烏魚子佐酒賽

2019年01月03日 16:40 中時 柯宗緯

高市觀光局將在月底舉辦「烏魚子佐酒大賽」。圖為去年茄萣烏魚文化季畫面。（柯宗緯翻攝）

海線美味拚觀光！觀光局3日宣布，元月底將舉辦「烏魚子佐酒大賽」。觀光局長潘恒旭表示，新點子出自於2月觀光大使陳文茜，烏魚子在美國征服外交大使脾胃，此次廣發英雄帖，邀請餐飲業者挑戰，目前有多家五星級飯店響應。

潘恒旭指出，高雄烏魚子深受台灣民眾及日本旅客喜愛，好吃滋味不亞於世界級魚子醬，就連「雙橡園」駐美國台北經濟文化代表處，也是將烏魚子佐餐酒，成功進行一場美食國民外交，期待透過高雄在地食材與廚藝，行銷烏魚子推往國際。

觀光局預計在1月底舉辦「烏魚子佐酒大賽」，除可製作中式料理外，也能以西式料理入菜，讓台式魚子醬躍身並列世界美食之一。潘恒旭透露，目前晶英、水京棧、國賓、 義大天悅、義大皇家、翰品、漢王等飯店主廚將參加。

「烏魚子佐酒大賽」報名即起至15日，歡迎在地合法登記餐飲業者參加，挑戰不同創意烏魚子料理，並挑選出搭配佐餐的酒類。活動將邀請黃金評審團包括焦桐、吳恩文、梁幼祥、胡天蘭等著名美食評論家。

「烏魚子的故鄉」茄萣區，每年冬季已有舉辦烏魚海鮮美食節暨烏魚文化季。區長邱金寶樂見再辦「烏魚子佐酒大賽」，他認為，選用茄萣烏魚子就是品質保證，也期待價格好、商品大賣，促進地方經濟及觀光。

(中時 )