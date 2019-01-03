高雄觀光大使陳文茜 提辦烏魚子佐酒賽

高市觀光局將在月底舉辦「烏魚子佐酒大賽」，盼將烏魚子推向國際舞台。（柯宗緯翻攝）

友善列印
中時
高市觀光局將在月底舉辦「烏魚子佐酒大賽」。圖為去年茄萣烏魚文化季畫面。（柯宗緯翻攝）

海線美味拚觀光！觀光局3日宣布，元月底將舉辦「烏魚子佐酒大賽」。觀光局長潘恒旭表示，新點子出自於2月觀光大使陳文茜，烏魚子在美國征服外交大使脾胃，此次廣發英雄帖，邀請餐飲業者挑戰，目前有多家五星級飯店響應。

潘恒旭指出，高雄烏魚子深受台灣民眾及日本旅客喜愛，好吃滋味不亞於世界級魚子醬，就連「雙橡園」駐美國台北經濟文化代表處，也是將烏魚子佐餐酒，成功進行一場美食國民外交，期待透過高雄在地食材與廚藝，行銷烏魚子推往國際。

觀光局預計在1月底舉辦「烏魚子佐酒大賽」，除可製作中式料理外，也能以西式料理入菜，讓台式魚子醬躍身並列世界美食之一。潘恒旭透露，目前晶英、水京棧、國賓、 義大天悅、義大皇家、翰品、漢王等飯店主廚將參加。

「烏魚子佐酒大賽」報名即起至15日，歡迎在地合法登記餐飲業者參加，挑戰不同創意烏魚子料理，並挑選出搭配佐餐的酒類。活動將邀請黃金評審團包括焦桐、吳恩文、梁幼祥、胡天蘭等著名美食評論家。

「烏魚子的故鄉」茄萣區，每年冬季已有舉辦烏魚海鮮美食節暨烏魚文化季。區長邱金寶樂見再辦「烏魚子佐酒大賽」，他認為，選用茄萣烏魚子就是品質保證，也期待價格好、商品大賣，促進地方經濟及觀光。

(中時 )

老鼠偷油吃 掉進鍋裡變「館長」… 北士商家長會捐服務專車 造福新…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。