游盈隆：維持現狀只是階段性 蔡政府應反守為攻

2019年01月03日 16:44 中時 鄭舲

大陸國家主席習近平昨發表《告台灣同胞書》40週年談話時，重申「九二共識」、「一國兩制」、反對台獨等。民進黨黨主席候選人游盈隆表示，蔡英文總統雖然做出與以往不同的強硬回應方式，但仍屬防禦性。游盈隆認為，「維持現狀」只是階段性必要，不是民進黨追求的終極目標，應該站在道德高地，對大陸民主化這件事大聲疾呼，才是避免台海戰爭釜底抽薪的方法。

游盈隆說，習近平在《告台灣同胞書》40週年的歷史時刻首度發表完整談話，但整體來講內容了無新意。蔡總統做出較以往稍微強硬的回應方式，但也是延續過去一路以來，面對兩岸問題採取的防禦性方式，這也造成她上任以來，對蔡政府兩岸作為不滿的人越來越多。

游盈隆表示，維持現狀不是民進黨的核心價值，只是政策上階段性必要，民進黨追求的是更高遠、更神聖的目標，清楚記載於台獨黨綱、台灣前途決議文、正常國家決議文中，所以作為黨主席候選人，他必須明確指出，維持現狀有階段性必要，但不是民進黨追求的終極目標。

游盈隆說，蔡政府過去兩年半嚴守維持現狀的防線，沒有太多攻勢，但長期下來讓社會感覺是在挨打，挨打時才要回應。他認為，兩岸關係最重要就是怕戰爭，因此怎樣才能達到永久和平，才是真正的重點，而長期研究國際關係的學者們，都相信「民主和平論」，就是民主國家之間是不打仗的。

游盈隆說，若從民主和平論看兩岸關係，可以採取反守為攻的系列行動，就是台灣作為華人世界的民主典範，可以站在道德高地，對大陸民主化這件事大聲疾呼，針對大陸民主自由人權表達關懷。如果政府不便做這件事，在黨政某程度分離下，民進黨可以去做，「蔡政府在這方面太過謹慎小心，沒有讓國人感到振奮的作為，這點應該好好改變。」

(中時 )