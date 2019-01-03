殯葬管理條例惹民怨 監委糾正內政部

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有關私立公墓、骨灰（骸）存放設施管理費專戶、殯葬設施經營管理基金及生前殯葬服務契約預收費用交付信託業管理等相關規定落實辦理情形，監委認為殯葬管理條例施行以來滋生諸多民怨及困擾，但內政部未能對症化解爭議，監察院今通過由監委陳慶財、楊美鈴及方萬富提出的調查報告，並糾正內政部。

監委表示，內政部制定殯葬管理條例時，未能務實通盤瞭解殯葬業問題，並在法制上預為釐清因應。中華民國殯葬設施經營商業同業公會全國聯合會在內政部召開會議時表示，目前經營殯葬設施業者約有9成為殯葬管理條例施行前設立，同一殯葬設施多有切割經營情形，因該條例施行後，1座設施僅有1個經營業者，衍生諸多土地產權、經營及管理糾紛問題。

監委表示，內政部在引發諸多紛擾後，又未能掌握問題妥適處理，相關規範及函釋未盡周延，歷時10多年仍未能對症化解爭議，例如殯葬管理條例施行後，能否保障該條例施行前既存業者權益、申請殯葬設施經營許可者非殯葬設施申請人或所有人時，是否須取得全部所有人同意使用證明文件等，導致滋生諸多民怨及困擾，確有怠失，因此依法提案糾正。

另外，監委也指出，私立公墓骨灰骸存放設施管理費專戶支用有被移用以賺取孳息、用於存出保證金或董事長薪資，以及內部行政管理支出異常偏高等諸多不合規定、不合理情形，法令立意雖良善，但地方政府及業者多認為窒礙難行。目前立委已提出修法方向，內政部也同意修法，呼籲內政部積極配合議案審查進度，辦理相關事宜。

(中時 )

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