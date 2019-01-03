厲旭發行第二張個人專輯 東海、銀赫義氣站台

2019年01月03日 16:45 時報周刊 張毓琪

厲旭雖發行個人作品，但心中最重視的仍是SJ的專輯。avex提供

距離首張迷你專輯《小王子》約三年的時間，韓國人氣天團SUPER JUNIOR的團員厲旭帶著第二張個人迷你專輯《Drunk on Love》和喜歡他的歌迷朋友們見面。發行專輯一波三折，好不容易在去年11月底終於盼到先行曲的釋出，沒想到厲旭前往泰國曼谷參與「MAYA International Music Festival 2018」的演出，回韓後高燒不退，被診斷為A型流感，必須隔離治療，專輯也因此延後發行。

剛退伍的厲旭，認為當兵讓他更加成長，「在軍中紮實的訓練讓我成長許多，以前的我比較敏感，只要一點點小事就很容易有情緒，但我開始學著反省和改變，回想起自己過去十年的演藝生活，對於身旁的人為我所付出的一切相當感激。軍中生活相當充實且忙錄，我還是維持親手寫信給fan club的粉絲們，不是一個月寫一封而已，而是只要有時間可能隔個幾天就會寫一封。每封都不是大概寫寫而已，而是滿懷心意書寫的。」

當兵不只改變他看待事情的眼光，在歌唱上也對厲旭有許多提升。日前接受專訪時厲旭分享：「雖然自己的音域算寬闊，但一直覺得在歌唱上仍有很多進步的空間。在軍中參與樂隊也讓我對於發聲和呼吸法有更多的研究，在詮釋歌曲的情感面好像也能更深刻的貼近情緒。最近被經紀人說唱歌的方法好像有點改變了，聽到他這樣說覺得很開心。」

身為SUPER JUNIOR的主唱之一，以子團SUPER JUNIOR-K.R.Y.活動，也曾擔任電台主持人，最近厲旭接演音樂劇《狂炎奏鳴曲》，劇中飾演天才作曲家男主角「J」，透過各種不同形式的表演展現卓越的歌唱實力。

厲旭昨(2日)晚舉辦新歌發表會，尤成員銀赫擔任主持人，東海也都親自現身力挺，讓他相當感動。厲旭在活動現場提到：「在1月發行自己的作品會展開一連串的宣傳，但在我自己心裡覺得今年最重要的就是籌備SUPER JUNIOR的新專輯。我和每一位團員都會用盡全力準備，希望可以成為獻給大家一份很棒的禮物。」《Drunk on Love》與韓國同步在台數位發行。

(時報周刊)