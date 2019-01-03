厲旭發行第二張個人專輯 東海、銀赫義氣站台

銀赫擔任厲旭新歌發表會主持人。取自SJ官方臉書

友善列印
時報周刊
厲旭雖發行個人作品，但心中最重視的仍是SJ的專輯。avex提供

距離首張迷你專輯《小王子》約三年的時間，韓國人氣天團SUPER JUNIOR的團員厲旭帶著第二張個人迷你專輯《Drunk on Love》和喜歡他的歌迷朋友們見面。發行專輯一波三折，好不容易在去年11月底終於盼到先行曲的釋出，沒想到厲旭前往泰國曼谷參與「MAYA International Music Festival 2018」的演出，回韓後高燒不退，被診斷為A型流感，必須隔離治療，專輯也因此延後發行。

剛退伍的厲旭，認為當兵讓他更加成長，「在軍中紮實的訓練讓我成長許多，以前的我比較敏感，只要一點點小事就很容易有情緒，但我開始學著反省和改變，回想起自己過去十年的演藝生活，對於身旁的人為我所付出的一切相當感激。軍中生活相當充實且忙錄，我還是維持親手寫信給fan club的粉絲們，不是一個月寫一封而已，而是只要有時間可能隔個幾天就會寫一封。每封都不是大概寫寫而已，而是滿懷心意書寫的。」

當兵不只改變他看待事情的眼光，在歌唱上也對厲旭有許多提升。日前接受專訪時厲旭分享：「雖然自己的音域算寬闊，但一直覺得在歌唱上仍有很多進步的空間。在軍中參與樂隊也讓我對於發聲和呼吸法有更多的研究，在詮釋歌曲的情感面好像也能更深刻的貼近情緒。最近被經紀人說唱歌的方法好像有點改變了，聽到他這樣說覺得很開心。」

身為SUPER JUNIOR的主唱之一，以子團SUPER JUNIOR-K.R.Y.活動，也曾擔任電台主持人，最近厲旭接演音樂劇《狂炎奏鳴曲》，劇中飾演天才作曲家男主角「J」，透過各種不同形式的表演展現卓越的歌唱實力。

厲旭昨(2日)晚舉辦新歌發表會，尤成員銀赫擔任主持人，東海也都親自現身力挺，讓他相當感動。厲旭在活動現場提到：「在1月發行自己的作品會展開一連串的宣傳，但在我自己心裡覺得今年最重要的就是籌備SUPER JUNIOR的新專輯。我和每一位團員都會用盡全力準備，希望可以成為獻給大家一份很棒的禮物。」《Drunk on Love》與韓國同步在台數位發行。

(時報周刊)

伊能靜隔10年首談庾澄慶 曝當年… 安心亞嚮往貼心暖男 「玩霸」禾…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。