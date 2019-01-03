竹光國民運動中心試營運 提供優質環境

2019年01月03日 17:08 中時 陳育賢

新竹市第2座國民運動中心「竹光國民運動中心」3日起試營運，市長林智堅（前中）特別前往關切首日使用狀況。（陳育賢攝）

新竹市第2座國民運動中心「竹光國民運動中心」3日起試營運。（陳育賢攝）

新竹市第2座國民運動中心「竹光國民運動中心」3日起試營運，內部設置籃、羽球場、室內游泳池、瑜珈、飛輪教室等，並附設地下停車場，即日起將可提供市民更舒適的運動休閒空間。

市府指出，竹光國民運動中心是1座低耗能、低碳排放、會呼吸的智慧綠建築，外觀設計取自新竹市的特色「風」，透過風的流動與律動，勾勒與構築運動中心的線條，造就繽紛外觀。

竹光國民運動中心自1月3日起至17日的中午12時至20時，提供場館設施免費使用，游泳池、體適能中心，採現場排隊；桌球場、羽球場、籃球場則採網路預約，另有免費體驗課程，皆可於26日上線辦理報名及預約。

市長林智堅今天上午在試營運首日特別前往勘查使用狀況，他表示，看到這麼好的環境，他自己都想要安排時間來運動，他也開玩笑說，無奈市政繁重，唯一能做的運動就是巡工地。

林智堅同時指出，目前北區及東區運動中心已完成，也已爭取到經費，未來同樣會建設香山運動中心，實現對居民的承諾。

林智堅說，新竹市1年有113天下雨，另有123天的氣溫超過30度，為了讓熱愛運動的年輕朋友有更好的運動環境，市府在南寮打造新竹市第1座足球場及槌球場等等場域，新竹左岸也建置棒壘球場及極限運動空間，此外，市府也爭取經費打造多所校園風雨球場，期盼提供給孩子及市民更優質的運動場域。

教育處李芳齡處長表示，竹光國民運動中心共投入5億餘元興建，是棟地下3層、地上挑高4層的運動中心，基地位置地點適中、交通便利，設施內有籃、羽球場、室內游泳池、瑜珈、飛輪教室等，並附設地下停車場，有汽車格193個、機車格63個，戶外也已植栽綠美化，提供寬敞舒適人行道，具備充足的運動中心機能。

(中時 )