加入德法研發6代機 西班牙颱風對抗試水溫

2019年01月03日 16:57 中時電子報 楊幼蘭

達梭「神經元」（Dassault nEUROn）無人戰機

西班牙空軍最近派歐洲戰機（Eurofighter）公司的「颱風」（Typhoon）戰機，還有支援人員到法國，參與評估達梭「神經元」（Dassault nEUROn）無人戰機的隱形品質。

據《動力》（The Drive）網2日報導，西班牙正考慮添購「颱風」戰機，並正考慮加入德法研發新式隱形戰機與先進無人戰機。

西班牙國防部宣佈，兩架「颱風」戰機，還有駕駛與維修人員將部署法國空軍主要的測試場伊斯特爾-勒圖貝空軍基地（Istres-Le Tubé Air Base）。而在停留法國期間，西班牙「颱風」戰機將利用機上雷達，加上紅外線搜索與追蹤（IRST）系統、電子支援措施套件，還有IRIS-T短程空對空飛彈的紅外線成像尋標器等，設法發現並追蹤「神經元」。

西班牙表示，由於「神經元」被視為隱形性能優良的無人戰機，因此他們對以雷達和其他空中感測器來面對它很感興趣。

「神經元」專案早自1999年便已展開，雖然是法國達梭帶頭，但這款無人戰機其實是歐洲團隊合作的結晶。

「神經元」被視為無人戰機技術的驗證機，自2012年以來便持續試飛，並進行了隱形和穿透防空網的能力測試。據報導，2016年時，它已能成功穿透法國航母「戴高樂」號（Charles de Gaulle）周遭的防空網，證明它優越的隱形性能。

(中時電子報)