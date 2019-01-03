換電池使iPhone銷售下滑 網轟：庫克還沒醒

庫克表示換電池是iPhone銷售下滑原因之一。(圖/達志影像)

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中時電子報

蘋果公司表示，因iPhone銷售低於預期，首次下調營收預估，蘋果執行長庫克（TimCook）在寫給投資人的信中指出，一部分原因出在降價換電池方案。網友怒批「庫克還是不醒阿」、「騙投資人用的理由」。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook）在美國時間周三給投資者的信件中表示，鑒於iPhone銷售低於預期、中國經濟疲軟，下調蘋果首季財測，這也是蘋果自2007年推出iPhone後，首次釋出的財測預警。

蘋果2017年底被爆出舊版iPhone會降速、甚至自動關機的「電池門」事件，當時公司出面道歉並承諾幫用戶優惠換電池，庫克在信中指出，一些消費者利用蘋果顯著下降的舊版手機電池替換方案，使市場對更換新機需求下降，也是影響iPhone銷售的因素之一，但庫克寫給投資人信中，並未透露iPhone銷量，使投資人難以得知需求水平。

對此，網友轟「意思是承認，如果沒有當初惡搞降速，就不會有人一直換手機，爛透了」、「若是換電池就讓銷售下降，那現在的降價方案又是什麼策略」。

也有網友表示「換電池變耐用當然是原因之一，但根本原因是你賣太貴了，導致我寧願換電池來延長舊機使用時間」、「這只是他新產品銷售不佳的籍口罷了，因為他拒絕承認售價過高的問題」、「庫克還是不醒阿」、「騙投資人用的理由」。

(中時電子報)

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