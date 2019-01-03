令清潔隊開門讓人倒廢棄物 北斗鎮長李玄在貪汙起訴

2019年01月03日 16:58 中時 謝瓊雲

彰檢認為北斗鎮公所清潔隊陳姓班長受制李玄在的實質影響力，才會在接到電話後違規放行讓司機將建築廢棄物土方土塊傾倒在掩埋場，因此將陳、李兩人起訴。(資料照，謝瓊雲攝)

北斗鎮長李玄在(右2)上周二自卸任鎮長、妻子楊麗香（左2）手中接下鎮長印信，宣誓就職。(謝瓊雲翻攝)

北斗鎮長李玄在前年8月間受鎮民請託，打電話聯繫清潔隊陳姓班長，要求對方放行，讓民眾將建築事業廢棄物傾倒在已封場之北斗垃圾掩埋場；檢調偵辦過程又發現李家經營的農藥行有間密室堆放2000多瓶未經許可的農藥，彰檢近日將李依貪汙罪、違反《農藥管理法》起訴。

甫就職鎮長的54歲李玄在，上周二才從卸任鎮長的妻子楊麗香手中接下鎮長印信，面對被檢方起訴，他連連喊冤，語帶不可置信強調，自己當時只是老百姓、不是公務員，也未從中貪錢；農藥行則是父親交給兒子經營，自己沒有過問，被起訴太不公平，相信法官會還他清白。

起訴書指出，李玄在於妻子楊麗香鎮長任內，以「鎮長服務處主任」名義協助民眾服務案，獲妻子概括授權介入鎮公所業務；前年8月間，傅姓鎮民原以6萬3千元委託劉姓業者拆除農舍，建物拆除後之土石方、磚瓦、混凝土塊等建築廢棄物，卻未依《廢棄物清理法》處理，部分就地掩埋，並打電話拜託李玄在協助。

2名司機將廢土塊載至北斗掩埋場時，陳姓班長起初拒絕開門，但後來接到李玄在電話，受制其「實質影響力」，才違規讓司機進入傾倒54.71公噸的營建廢棄物，讓傅男因此節省下7萬7805元的清運費，檢方認李已涉及貪汙治罪條例的圖利罪。

檢方偵查期間，另發現李玄在住處旁邊，由家族經營、登記在兒子名下的農藥行，一樓密室內儲藏大量偽農藥與禁用農藥，且李去年5月曾以通訊軟體line接訂單，並自行開車送貨收取3萬多款，也已違法。

(中時 )