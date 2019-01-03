私校協進會理事長吳永乾：新南向政策對高教幫助有限

2019年01月03日 17:09 中時 林志成

政府推動「教育新南向」政策，鼓勵大學招收新南向國家學生。私立大學校院協進會理事長、世新大學校長吳永乾接受《評鑑雙月刊》專訪時表示，透過高教新南向計畫招收東南亞的學生，沒有辦法在中、長期或是短期之內增加足夠的生源需求，反而浪費更多珍貴的高教資源。

吳永乾以「新南向產學合作國際專班」為例，教育部對每班20人以上補助開班費用100萬元，25人以上200萬元，30人以上每學期補助400萬元，長期來看這是一筆不小的支出，錢花了，但效果能否展現呢？是否弊多於利？

吳永乾認為，新南向政策在高等教育領域中沒有太大的發展空間，在經貿領域或許較有可行性且應該做，因為可以增加市場，減少對大陸市場的依賴；但在高等教育中就不適合，因為這些國家高等教育水準比太灣低，學術交流對台灣的大學的發展沒有助益。

吳永乾說，新南向國家的經濟發展沒有台灣好、學生多數都繳不起學費，政府必須額外補助才能吸引他們來，但又搶食了台灣的高教資源。從增加生源角度看，學生來源國若高等教育品質低，但經濟情況佳繳得起學費，那台灣去開拓東南亞高教市場才有意義。

吳永乾指出，若要培養新南向國家未來的親台派，應該要選擇培養優秀的高階人才，也就是培養一般大學校院要的學生，甚至是研究生最好，可以給獎學金，他們學成回去後比較有機會從政或從商，變成意見領袖、政府官員或大企業家，這才是好的政策。

現在新南向所招的專班都是技職科系，多數學生甚至還希望未來留在臺灣工作，且大都屬於中階人才而非高階人才，回去後發揮的影響力相對較小。

吳永乾說，台灣是一個資源有限的國家，並沒有富有到能進行大規模國際救濟，外交政策的預算也年年減少；如果真要在東南亞培養親台意見領袖，就應該由外交部編列預算支應才對，如果是教育經費，當然要以嘉惠自己的國民為優先。

(中時 )