艾希莉賈德 靠「這個」度過me too低潮

艾希莉賈德。（双喜電影提供）

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狗演員「雪碧」。（双喜電影提供）
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寵物電影《為了與你相聚》，電影裡狗主角穩定親人的個性，發揮具有穩定人心的「狗醫生」療癒能力。戲外，合作主演的好萊塢女星艾希莉賈德，實際生活裡也靠陪伴犬度過包含「#metoo」風波等人生低潮，更讓她與對手狗演員與劇情皆有更深刻的體認。

勇敢揭露「#metoo」事件，獲得〈時人雜誌〉推選為去年年度人物之一的好萊塢女星艾希莉賈德（Ashley Judd），這次主演《為了與你相聚》，也與片中的狗主角有不少戲份合作，艾希莉稱讚這次擔綱演出「貝拉」的狗演員「雪碧」（Shelby）是她認識的狗裡最聰明的，她形容：「經過訓練後的Shelby非常有成為狗明星的天份，牠演出時不只專注，拍攝特寫做得很好，有一副專業演員的臉，很漂亮又有感染力！」

《為了與你相聚》為了照應狗主角在安全的狀態下演出電影，劇組更是對在片場動物的照護加倍仔細。艾希莉也提到她的觀察：「牠們都有三位指定的專業人士為牠們提供最貼身的照顧，保證牠們的福利以及安全。」電影裡流浪混種犬「貝拉」因為善體人意與穩定性高，被發掘具有狗醫生的潛力；而戲外，愛貓愛狗的艾希莉，實際生活裡也有登記有案的治療犬 Shug，社交平台上常可見艾希莉大秀她與愛犬 Shug 的親密合照，陪伴她對抗情緒的低潮。而艾希莉這隻陪伴犬 Shug，在她力抗#metoo 的時候以17歲高齡辭世，至今艾希莉仍久不久在自己的facebook等社交平台上懷念牠。

為了打造《為了與你相聚》情節裡混種狗「貝拉」流浪600多公里，沿路遇見許多有趣的人物與動物，電影配樂更是安排了去年曾應李安要求訪台，以《少年PI的奇幻漂流》獲得奧斯卡最佳配樂的麥可唐納（Mychael Danna）打造，讓配樂增添狗主角貝拉尋找主人的旅程備具溫馨療癒及冒險精彩的風格。電影將在1月11日在台上映。

(中時 )

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