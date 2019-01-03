首例！ 月薪20萬元以上主管擬納責任制 可排除一例一休

勞動部擬定月薪20萬元以上主管納責任制，可排除一例一休，勞資自訂工時。（資料照片）

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中時

國發會日前申請提案「一定薪資條件的監督管理人員」納入責任制，原本勞動部對於監督管理人員的定義及範圍不明，持保留態度，不過勞動部今（3）證實，擬定月薪20萬元以上主管納入責任制，將可排除一例一休、每天正常工時8小時等規範，由勞資雙方自訂，不過縣市政府查核時會視契約是否損害勞工健康，這也是首例以薪資做為責任制門檻。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，之前沒有明定月薪數字，因此「勞動基準諮詢會會議」上沒通過，現在研議後，已擬定勞工月薪要在20萬以上，並具備「監督管理人員」兩項條件，納入《勞基法》第84條之1（責任制），讓監督管理人員可自由調配工時。不過不代表沒有例假，由勞資雙方自行訂定契約後，雇主必須勞工契約送交各縣市政府核備，才能排除一例一休、每天正常工時8小時、工時上限12小時、加班每月46小時等規範。

黃維琛說，會訂定門檻月薪20萬以上，是參考美國、日本都有立法的例子，最後決定採納歐洲商會提議，明確訂出薪資標準。預計下周要預告，聽取各界意見後，如果沒有意見就會提報法規會，通過才公告實施。

目前根據勞基法第84條之一只有13種納入責任制，包括資訊服務業的主管人員、工程師，法律事務所的法務人員、保險業務員、房仲人員、廣告企劃人員、保全業、空勤組員等，而且必須簽署書面約定，並報請當地勞動主管機關核備。

(中時 )

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