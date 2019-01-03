超殺女息影一年半 為《窒息》辭演《小美人魚》

「超殺女」克蘿伊摩蕾茲為戲瘋魔。（傳影提供）

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「超殺女」克蘿伊摩蕾茲為戲瘋魔。（傳影提供）
1月11日《窒息》台灣官方預告

「超殺女」克蘿伊摩蕾茲久未出現在鏡頭前，今年以新作《窒息》重返大銀幕，這也是繼她的成名作《魔女嘉莉》後再次挑戰影史經典恐怖電影翻拍。克蘿伊在電影中與達柯塔強生共同飾演舞蹈學院的潛力新秀，但因為她拒絕「付出代價」與邪教交易，被不知名的鬼力追殺，不得不裝瘋搞失蹤，反而害達柯塔和其他舞者淪為詛咒的下一個祭品，一個個被凌虐、撕爛。睽違多年再次回歸驚悚題材，克蘿伊非常興奮表示：「看這部片時就像是被置身在現代版的《鬼店》，電影裡的一切都是你前從來沒見過的！」

13歲就以《特攻聯盟》爆紅全球的「超殺女」，事業如日中天的她前陣子接到迪士尼《小美人魚》真人版電影邀約，克蘿伊卻為《窒息》果斷拒絕成為億萬票房保證的大好機會，只因為導演盧卡格達戈尼洛的一通電話。她說：「我一直都是導演的粉絲！我想跟他合作已經好多年，但一直沒有適合的企劃和角色，那天導演打給我才跟我講了電影前15分鐘的劇情，我就說我不管了我要演！」年僅21歲的克蘿伊已累積近60部作品，近年卻選擇息影一年半重新調整自己的腳步，然而《窒息》讓她難以抗拒決定接演。她將在《窒息》中飾演精神崩潰的狼狽德國女人，為戲特別習得一口流利德語，演技大躍進。

影史十大恐怖片的《坐立不安》（Suspiria），40年來啟發無數電影大師，金獎提名導演盧卡格達戈尼洛全新重翻拍這部影史最恐怖電影，聯手「格雷女」達柯塔強生、「超殺女」克蘿伊摩蕾茲、「古一大師」蒂妲史雲頓。滿懷志向的舞蹈新秀蘇西（達柯塔強生飾）進入柏林頂尖舞蹈學校─馬可斯舞蹈學院，沒想到住校第一天就目睹謀殺慘案！伴隨著全校詭譎氛圍，蘇西仍拚盡全力在學院嚴格訓練自己，藝術總監白夫人（蒂妲史雲頓飾）對她的表現非常青睞，想將她培養成下一個明日之星。但隨著蘇西一步步取代舞團首席，她也漸漸發現學校深處的腥風血雨，一連串可怕的謀殺事件和靈異現象不斷發生，越來越害怕的蘇西，即將揭開芭蕾舞蹈名校毛骨悚然的黑暗歷史。電影1月11日在台上映。

(中時 )

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