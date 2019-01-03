4獨老籲小英不要連任 蔡其昌：易讓人見縫插針

立法院副院長蔡其昌（前排右三）3日下午參與新潮流系黨公職與基層幹部與黨主席參選人卓榮泰舉辦座談會，推薦卓榮泰是一位肯與政府共同承擔及努力的人。（馮惠宜翻攝）

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新潮流系黨公職與基層幹部與黨主席參選人卓榮泰舉辦座談會，會後參與的民眾排隊要和卓榮泰合照。（馮惠宜攝）

(18:40更新內文) 立法院副院長蔡其昌3日下午參與新潮流系黨公職與基層幹部與黨主席參選人卓榮泰舉辦座談會時指出，面對對岸綿密的攻擊，台灣局勢險峻的當下，總統蔡英文面對挑戰，但綠營4位前輩大老彭敏明丶辜寛敏丶李遠哲丶高培登廣告要民進黨主帥知所進退，此舉容易造成對岸及國際見縫插針、錯誤解讀。

蔡其昌說，要執政老實說非常不容易，要面對國際、對岸及台灣內部各種不一樣的意見與挑戰，一家裡頭有人要吃鹹、甜、辣都要盡可能滿足大家，要當任掌廚的人實在不簡單。

他也強調，這段時間社會對執政黨政府施政並不買單，所以此次選舉才會大敗。因為有這次大敗，民進黨中生代責無旁代需要承擔，這個黨是在台灣歷史發展中，所有前輩流血流汗所創立的，黨是大家的，無論好壞都必須承擔。民進黨創黨至今艱苦的時間較多，快活的時間較少，面對艱苦，吃苦當作吃補，做不好就要反省傾聽人民的批評，就是接受、承擔、改變、反省沒有第二條路。

蔡其昌也提到，面對對岸「告台灣同胞書」的時間，大家需要團結來面對對岸強大挑戰，對於4位大老在媒體上的廣告發言，容易造成對岸及國際見縫插針、錯誤解讀。

他強調，此次選舉大敗，絕不代表台灣人民要92共識，更不可能是統一。這4位大老的談話他認為是對民進黨的善意，是要年輕一輩改變速度需加速，更應傾聽人民心聲，做更多接地氣的事，而不是真的要前列思考要誰退位。

(中時 )

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