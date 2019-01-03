中年婦罹乾燥症 味覺失常生活受影響

2019年01月03日 17:32 中時 林欣儀

亞大醫院中醫科主治醫師陳書怡為患者（非當事人）把脈，並檢查乾燥症相關症狀。（林欣儀攝）

燒得一手好菜的55歲張姓婦人多年前開始感覺味覺出現異常，常會覺得口中有鹹味，也因此，煮飯時放的鹽量越來越多，家人抱怨連連，也讓她對自己的廚藝失去信心，日前張婦就醫檢查，發現是罹患「乾燥症」才導致味覺失常，所幸經中西醫合併治療，逐漸恢復。

亞洲大學附屬醫院中醫科主治醫師陳書怡指出，乾燥症屬於自體免疫疾病的一種，目前罹患原因仍不明，通常可分為原發性、繼發性，其中，原發性乾燥症在台灣發生率位居風濕免疫疾病第二名，且女性發病機率為男性的8倍，而紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等為繼發性乾燥症。

陳書怡說，乾燥症患者因淚腺或唾液腺遭受自體免疫系統攻擊，常出現口乾、口黏、眼睛酸澀伴隨疲憊灼熱等症狀，與更年期部分症狀類似，有時也會有皮膚、肌肉關節不適情況，以張婦為例，她確診罹患乾燥症後，曾尋求西藥治療並獲得改善，但因出現易冒汗等副作用，又搭配中醫針灸、藥物治療，病情大幅改善。

陳書怡強調，以中醫角度來說，造成乾燥症的原因包括氣血津液流通不順暢、身體功能退化，透過中醫養陰清熱、活血通絡方式調整體質可幫助患者改善，患者也應避免食用炸、烤、辣、酒、補等食物，並保持規律作息。

(中時 )