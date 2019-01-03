李遠哲、蔡英文元旦會面 府：未有火爆談話

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彭媁琳

今日有媒體報導指出，總統蔡英文與前中研院長李遠哲會面，但雙方不歡而散。總統府澄清表示，雙方並未有所謂「火爆談話」，是轉述者的主觀錯誤解讀。

包括彭明敏、吳澧培、李遠哲、高俊明等4名台獨大老，3日在媒體刊登廣告，呼籲蔡英文放棄連任，並且交出行政權，退居二線，否則會讓民進黨分裂。

吳澧培、李遠哲向蔡英文辭總統府資政，但總統府官網上兩人仍列為資政。

另外，吳澧培在去年12月27日赴官邸與蔡英文會面，李遠哲也在今年1月1日與中研院院士一起與蔡英文會談。外傳李遠哲與蔡英文之間有「火爆談話」，蔡英文問李遠哲：「我做錯什麼？」

總統府澄清表示，蔡英文與李遠哲之間沒有所謂火爆對話，相關報導內容有所謬誤，或是轉述者主觀錯誤解讀。總統府稱，就在中國企圖強加一國兩制於台灣的此刻，這類轉移焦點的操作對國家並無幫助。

總統府強調，實際上，過去這一段時間，總統一直都在傾聽各方意見，不管是黨內或黨外、不同世代以及各個領域不同的民意，也對執政有所不足的問題做深刻的省思。總統在元旦談話所提出的「顧民生、護民主、守主權」就是未來執政的目標和軸心，面對國際局勢變動、對岸強推一國兩制圖謀併吞台灣，總統一直認為，身為台灣的國家領導人，面對內外艱難的環境，「責任」永遠比「連任」更重要，至於2020就交給黨的民主機制及台灣人民決定。

(工商 )

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